Спустя год после антитеррористической операции, День суверенитета...

Согласно указу, подписанному президентом Ильхамом Алиевым, 20 сентября будет ежегодно отмечаться в Азербайджане как День государственного суверенитета.

В указе говорится, что в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, была достигнута победа. 19 сентября 2023 года в Карабахском экономическом районе Азербайджана началась антитеррористическая операция. В результате этой операции, которая длилась всего 23 часа и завершилась 20 сентября, доблестная азербайджанская армия успешно выполнила все поставленные задачи на высоком профессиональном уровне. Таким образом, с этой очередной блестящей победой суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Об этом рассуждает конфликтолог Эльхан Мехтиев в программе «Сложный вопрос».

По его словам, в этот день Азербайджан впервые с 1918 года установил суверенитет над всей своей международно признанной территорией. Что касается эксклавов (села Кярки, Бархударлы-Софулу, Юхары-Аскипара), находящихся под контролем Армении, то они будут возвращены путем переговоров.

Комментируя идущие в азербайджанских СМИ, среди экспертов и даже официальных лиц дискуссии о необходимости возвращения Зангезура Азербайджану, создания Зангезурской и Ереванской республик, Мехтиев заявил, что обсуждение этой темы в обществе не должно перерастать в конфликты.

«Плюрализм мнений можно только приветствовать. Однако его нельзя превращать в политику», — заявил эксперт.

По мнению конфликтолога, вопрос Зангезура стал актуальным из-за спора между Москвой и Ереваном о контроле над коммуникациями, связывающими Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, армянская сторона обязалась открыть коммуникации между Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань. Армения этому противится, из-за чего решение этого вопроса затягивается. В связи с этим азербайджанская сторона предъявляет ультиматум — не хотите восстанавливать коммуникации, мы сделаем это сами. По этому поводу были сделаны соответствующие заявления.

После этого как сама Армения, так и проармянские круги за рубежом подняли вопросы, направленные на дискредитацию Азербайджана и обрести сторонников, создание антиазербайджанской коалиции, раздувание шума утверждениями о намерении Азербайджана оккупировать суверенную территорию Армении. Однако на самом деле никаких аннексионистских планов Азербайджан не вынашивает.

«Он не намерен прокладывать путь через Зангезур или захватывать его. У него нет территориальных претензий», — подчеркнул он.

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