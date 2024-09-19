1 октября в Азербайджане пройдет торговый форум для МСП
1 октября в Азербайджане пройдет торговый форум для МСП
1 октября в Азербайджане пройдет Торговый форум, поддерживаемый «Pasha Holding» и совместно организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСП), Таможенным представительством Азербайджана и Ассоциацией логистических компаний.
Двухдневное мероприятие под названием «Возможности, текущая ситуация и проблемы для МСП» призвано предоставить предпринимателям платформу для обсуждения текущего ландшафта и возможностей, связанных с импортно-экспортными операциями. Форум будет посвящен стратегиям увеличения доли малых и средних предприятий (МСП) в экспорте и изучению перспектив расширения сотрудничества в торговом секторе.
Министерство экономики Азербайджана подчеркнуло, что форум направлен на решение уникальных проблем, с которыми сталкиваются МСП на мировом рынке, предлагая идеи по оптимизации торговых операций и использованию регионального и международного партнерства. «Этот форум является важным шагом на пути к расширению прав и возможностей наших МСП, позволяя им расширить свое присутствие и более эффективно конкурировать на мировом рынке», — сказал представитель министерства.
Ожидается, что мероприятие привлечет разнообразную группу участников, включая государственных чиновников, представителей импортно-экспортного, производственного, логистического и таможенного секторов, а также руководителей компаний, работающих в этих областях. Сотрудничество между государственными органами и частным сектором подчеркивает приверженность Азербайджана созданию благоприятной среды для процветания МСП.
Помимо панельных дискуссий и основных докладов, на форуме пройдут сетевые сессии и семинары, призванные способствовать обмену знаниями и построению партнерских отношений. Участники получат возможность пообщаться с экспертами, поделиться передовым опытом и изучить инновационные решения для улучшения своих бизнес-операций.
Азербайджанский торговый форум нацелен на укрепление роли МСП в национальной экономике путем предоставления им инструментов и ресурсов, необходимых для навигации по сложностям международной торговли. Рассматривая как возможности, так и проблемы, форум стремится создать более благоприятную среду для роста МСП и внесения ими вклада в экономическое развитие Азербайджана.
Для получения дополнительной информации и регистрации посетите Азербайджанский торговый форум .
-
-
- Сложный вопрос
- 19 сентябрь 2024 23:50
Экономика
-
Первый инвестиционный форум по энергетическому переходу в Центральной Азии состоится 15–16 ноября в Баку, Азербайджан, и будет организован Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Министерством энергетики Азербайджана в рамках конференции COP29.
-
На консультативном совещании железнодорожных администраций, состоявшемся в Баку 19-20 сентября, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) Ровшан Рустамов встретился с генеральным директором и председателем правления Турецкой государственной железнодорожной компании «TCDD Taşımacılık» Уфуком Ялчином. Встреча стала вторым случаем в этом году, когда официальные лица обсудили вопросы расширения сотрудничества в области железнодорожного транспорта между Азербайджаном и Турцией.
-
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) завершил мониторинг и оценку первой половины года в отношении «I Государственной программы по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики». Эта государственная программа направлена на восстановление инфраструктуры и переселение перемещенного населения на территориях, которые были отвоеваны в ходе нагорно-карабахского конфликта 2020 года.
-
В серии встреч на высоком уровне в Баку 19-20 сентября председатель Азербайджанских железных дорог (ADY) Ровшан Рустамов встретился с высокопоставленными должностными лицами из Узбекистана и Кыргызстана. Эти обсуждения прошли в рамках консультативных совещаний по созданию Международной ассоциации по евразийскому транспортному маршруту, направленной на улучшение связности на всем континенте через Средний коридор.
Написать отзыв