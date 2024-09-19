1 октября в Азербайджане пройдет торговый форум для МСП

1 октября в Азербайджане пройдет Торговый форум, поддерживаемый «Pasha Holding» и совместно организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСП), Таможенным представительством Азербайджана и Ассоциацией логистических компаний.

Двухдневное мероприятие под названием «Возможности, текущая ситуация и проблемы для МСП» призвано предоставить предпринимателям платформу для обсуждения текущего ландшафта и возможностей, связанных с импортно-экспортными операциями. Форум будет посвящен стратегиям увеличения доли малых и средних предприятий (МСП) в экспорте и изучению перспектив расширения сотрудничества в торговом секторе.

Министерство экономики Азербайджана подчеркнуло, что форум направлен на решение уникальных проблем, с которыми сталкиваются МСП на мировом рынке, предлагая идеи по оптимизации торговых операций и использованию регионального и международного партнерства. «Этот форум является важным шагом на пути к расширению прав и возможностей наших МСП, позволяя им расширить свое присутствие и более эффективно конкурировать на мировом рынке», — сказал представитель министерства.

Ожидается, что мероприятие привлечет разнообразную группу участников, включая государственных чиновников, представителей импортно-экспортного, производственного, логистического и таможенного секторов, а также руководителей компаний, работающих в этих областях. Сотрудничество между государственными органами и частным сектором подчеркивает приверженность Азербайджана созданию благоприятной среды для процветания МСП.

Помимо панельных дискуссий и основных докладов, на форуме пройдут сетевые сессии и семинары, призванные способствовать обмену знаниями и построению партнерских отношений. Участники получат возможность пообщаться с экспертами, поделиться передовым опытом и изучить инновационные решения для улучшения своих бизнес-операций.

Азербайджанский торговый форум нацелен на укрепление роли МСП в национальной экономике путем предоставления им инструментов и ресурсов, необходимых для навигации по сложностям международной торговли. Рассматривая как возможности, так и проблемы, форум стремится создать более благоприятную среду для роста МСП и внесения ими вклада в экономическое развитие Азербайджана.

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