Выборы по новому закону в новом году: что говорит закон?
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года, о чем было объявлено на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 27 ноября.
18 октября 2024 года Милли Меджлис (парламент) рассмотрел законопроект, предлагающий внесение изменений в «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики», являющийся приложением к Закону «О муниципальных территориях и землях».
Милли Меджлис одобрил объединение 1400 муниципалитетов, сократив их общее число до 685. 25 ноября президент Ильхам Алиев подписал закон, вступивший в силу.
На сегодняшний день в Азербайджане было проведено пять муниципальных выборов: в 1999, 2004, 2009, 2014 и 2019 годах. Последние муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2019 года.
Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы проводятся каждые пять лет. Исторически эти выборы всегда проходили в декабре. Однако некоторые эксперты утверждают, что перенос выборов является незаконным.
Вопросы, связанные с муниципальными выборами, затронул в программе «Сложный вопрос» председатель общественного объединения «Исследования демократии» Мирали Гусейнов. По мнению Гусейнова, решение ЦИК о проведении муниципальных выборов 29 января 2025 года является спорным.
В Избирательном кодексе указано, что муниципальные выборы должны проводиться каждые пять лет (ранее они проводились в декабре). Однако в другой статье Избирательного кодекса говорится, что срок полномочий муниципалитета начинается в день голосования и заканчивается в день первой сессии вновь избранных муниципалитетов. Это подразумевает, что действующие муниципалитеты могут продолжать функционировать до первой сессии вновь избранных органов.
Эти положения Избирательного кодекса противоречат друг другу, поскольку в законе не указана точная дата проведения муниципальных выборов. Кроме того, пробелы в законодательстве порождают подобные недоразумения.
Гусейнов отмечает, что укрупнение муниципалитетов и сокращение их числа не является чем-то новым для Азербайджана. Подобные укрупнения происходили в 2009 и 2014 годах, но не дали удовлетворительных результатов.
Для эффективного функционирования муниципалитетов выборы должны быть, прежде всего, свободными и справедливыми. Кроме того, необходимо передать полномочия от исполнительной власти муниципалитетам.
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