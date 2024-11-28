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(7 минут назад)
Крупное поражение «Карабаха»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Крупное поражение «Карабаха»

ФК «Карабах» 28 ноября в домашнем матче основной стадии Лиги Европы проиграл крупным счетом 1:4 французскому «Лиону».

На 4 гола гостей «Карабах» ответил в конце матча голом престижа, который с пенальти забил Жуниньо.

После пяти матчей «Карабах» с 3 очками находится среди аутсайдеров турнира.

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