Крупное поражение «Карабаха»
ФК «Карабах» 28 ноября в домашнем матче основной стадии Лиги Европы проиграл крупным счетом 1:4 французскому «Лиону».
На 4 гола гостей «Карабах» ответил в конце матча голом престижа, который с пенальти забил Жуниньо.
После пяти матчей «Карабах» с 3 очками находится среди аутсайдеров турнира.
Общество
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