Звонки в Баку перед COP29 по поводу нарушений прав человека

В настоящее время в Баку проходит 29-я Конференция сторон (КС-29) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), которая началась 11 ноября и продлится до 22 ноября. Тем временем международные организации усиливают свои призывы в связи с нарушениями прав человека в Азербайджане.

6 ноября 17 международных правозащитных организаций, включая Human Rights Watch, обратились с призывом к лидерам Евросоюза, участвующим в COP29. В совместном заявлении организации призвали лидеров ЕС напрямую обсудить с властями Азербайджана вопрос политически мотивированных арестов и обеспечить освобождение политзаключенных.

«Международная коалиция за демократическое обновление» (ICDR) и Фонд «Форум 2000» подчеркнули ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Азербайджане в ходе климатического саммита COP29.

14 ноября немецкий Бундестаг обсудил права человека в Азербайджане в контексте проходящего в Баку саммита COP29. После дебатов законодатели призвали власти освободить Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Самира Ашурова и других политзаключенных.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что в Азербайджане нет политзаключенных.

В программе «Сложный вопрос» правозащитник Руфат Сафаров, руководитель организации «Линия защиты», прокомментировал действия международных правозащитных организаций. По его словам, эти призывы не имеют никакого значения для властей Азербайджана. Наоборот, чем больше подобных призывов и резолюций, тем больше усиливается репрессивная машина властей.

«Во время саммита COP29 в следственных изоляторах Баку наблюдалось плохое обращение с ложно обвиненными узниками совести, в том числе с руководителями «Абзас Медиа» Севинч Вагифгызы и Ульви Гасанлы, а также журналистами Наргиз Абсаламовой и Эльнарой Гасымовой.

Другой политзаключенный, Фазиль Гасымов, подвергся насилию во время телефонного звонка со стороны сотрудников тюрьмы просто потому, что он внезапно заговорил по-английски. Затем его потащили из телефонной комнаты в камеру, при этом разорвав на нем одежду.

«Депутат Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Исмаил Джафарсой, устроивший одиночную акцию протеста в «зеленой зоне» COP29 против нарушения прав человека техническим сотрудником COP29, подвергся насилию со стороны сотрудников службы безопасности COP29. Саммит COP29 проходит на фоне всех этих безобразий», — заявил правозащитник.

По его мнению, происходящие события демонстрируют, что мнение международного сообщества не имеет для Баку никакого веса.

«В Азербайджане не осталось ничего от фундаментальных прав, не осталось ни единого камня на камне», — посетовал Сафаров.