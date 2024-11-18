Расходы на оборону и национальную безопасность Азербайджана возрастут на фоне региональной напряженности, заявил министр финансов

Расходы на оборону и национальную безопасность Азербайджана возрастут на фоне региональной напряженности, заявил министр финансов

Расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность значительно возрастут в следующем году, что обусловлено необходимостью наращивания военного потенциала и реагирования на милитаризацию Армении, заявил в понедельник министр финансов Самир Шарифов.

Выступая на заседании парламента по экономической политике, Шарифов заявил, что в проекте бюджета на 2025 год на оборону и национальную безопасность выделено 20,3% общих государственных расходов, или 8,396 млрд манатов (4,94 млрд долларов США). Это на 1,27 млрд манатов (17,8%) больше прогноза на 2024 год и на 2,542 млрд манатов (43,4%) больше прогноза на 2023 год.

«Укрепление обороны и национальной безопасности Азербайджана, а также модернизация военного строительства обусловили необходимость такого роста расходов», — сказал Шарифов на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр также изложил планы социальных и инвестиционных инициатив в рамках стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Всего будет выделено 1,993 млрд манатов, в том числе 893 млн манатов на социальные программы и 1,1 млрд манатов на инвестиционные проекты.

Кроме того, правительство выделило 150 миллионов манатов на реализацию «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (2023-2027 годы)».

Заместитель министра экономики Самед Баширли сообщил комитету, что прогноз правительства цен на нефть в 2026-2028 годы составляет $65 за баррель. Исходя из этого прогноза, ожидается, что ВВП на душу населения достигнет $7412 в 2025 году и увеличится до $8522 к концу 2028 года.

Баширли подчеркнул прогнозируемый профицит текущего счета, прогнозируя соотношение профицита к ВВП в размере 5,6% в 2025 году и в среднем 3% в 2025-2028 годах, принимая во внимание текущие тенденции в добыче нефти и газа. Прогнозируется добыча сырой нефти на уровне 28,7 млн ​​тонн, а добыча товарного газа, как ожидается, достигнет 38,4 млрд м3 в 2025 году.

«Прогнозируется, что ВВП нефтегазового сектора в 2025 году вырастет на 0,5%, а номинальный ВВП оценивается в 129,2 млрд манатов, в том числе 92,2 млрд манатов придется на ненефтяной сектор», - добавил Баширли.

По словам главы Центрального Банка Талеха Казымова, за первые девять месяцев 2024 года экономика Азербайджана выросла на 4,7% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост в ненефтяном секторе составил 7,1%.

«Экономическая активность остается в положительной зоне, что отражает влияние мониторинга реального сектора Центробанком», — отметил Казимов, добавив, что перспективы экономического роста остаются оптимистичными. Базовый сценарий Центробанка прогнозирует темпы роста ВВП на уровне 3,9% в 2024 году, включая расширение ненефтегазового сектора на 6,5%.

Казимов отметил, что 12-месячная инфляция в октябре составила 3,4%, оставаясь в пределах целевых показателей. Продовольственная инфляция была зафиксирована на уровне 2,6%, непродовольственная инфляция — 2,1%, а инфляция услуг — 5,8%.

«Анализ показывает, что на инфляцию повлияли не только внешние факторы предложения, но и реализация антиинфляционных мер. За первые девять месяцев 2024 года инфляционное давление со стороны торговых партнеров добавило 6,2 процентных пункта, тогда как укрепление номинального эффективного обменного курса снизило инфляцию на 4 процентных пункта», — сказал Казимов.

Он также выделил внутренние факторы, отметив, что рост цен производителей на сельскохозяйственную продукцию увеличил инфляцию на 1,3 процентных пункта за этот период.

Прогноз Центрального Банка на октябрь предполагает сохранение экономической стабильности, при этом внешние и внутренние факторы, как ожидается, будут уравновешивать инфляционное давление.

Расходы государственного бюджета Азербайджана на 2025 год предложены в размере 41,368 млрд манатов.