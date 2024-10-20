Кризис кладбищ в Баку: тихая чрезвычайная ситуация в городском планировании

Баку, расположенный на Апшеронском полуострове, все больше разрастается в огромный мегаполис, как с высокой плотностью населения в центре из-за строительства многоэтажных зданий, часто нарушающих строительные нормы и требования к плотности, так и на окраинах, где появляются новые одноэтажные и многоэтажные кварталы. На фоне этого 20-летнего строительного бума мало кто вспоминает о строительстве новых кладбищ, которые являются важнейшим компонентом городского планирования. В результате кладбища переполнены. Критическая ситуация сложилась в центре города, в Хазарском, Сабунчинском и Сураханском районах, не лучше обстоят дела и в других пригородных зонах.

В Азербайджане кладбищенская политика регулируется Правилами создания и управления кладбищами, утвержденными Кабинетом министров 4 декабря 2018 года, и Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики. С тех пор кладбища в Баку были переданы из ведения Исполнительной власти города Баку муниципалитетам. В Азербайджане насчитывается 4204 кладбища (в Баку около сорока), из которых 3268 переданы муниципалитетам, сообщил прессе заместитель министра юстиции Вилаят Захиров. Более 900 кладбищ не были переданы муниципалитетам из-за неточностей в земельных картах и ​​отсутствия документов о праве собственности на некоторые кладбища, пояснил заместитель министра. Между тем муниципалитеты были лишены права распоряжаться землей на своих территориях. Согласно правилам, расширение территории кладбищ или создание новых кладбищ осуществляется на основании запроса муниципалитетов, однако в правилах не указано, куда муниципалитеты должны направлять эти запросы. Однако отмечается, что при получении такого запроса для принятия решения формируется комиссия из восьми государственных органов.

Итак, согласно Правилам когда можно подать такое заявление?

5.2. В случаях, указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Правил, решение об учреждении нового кладбища принимается муниципалитетом.

5.3. Решение об учреждении нового кладбища принимается в следующих случаях:

5.3.1. При переносе кладбища;

5.3.2. Когда кладбище объявляется закрытым;

5.3.3. При создании нового поселения.

5.4. При заполнении 85 процентов мест захоронения на кладбище муниципалитет принимает меры, предусмотренные настоящими Правилами, по устройству нового кладбища.

Однако кладбища заполнены на 100 процентов. Почему нет решений относительно новых кладбищ? Почему не создаются новые кладбища? Мы опросили несколько муниципалитетов, и они жалуются, что государственные органы отклоняют их запросы по разным причинам. Их заявления заслуживают доверия, учитывая, что мест для захоронений нет, но новые кладбища не создаются.

Проблема заключается в том, что после принятия правил Единый центр управления в лице Исполнительной власти города Баку был ликвидирован, а правила не определили субъекта, ответственного за политику в этой сфере. Комиссия, созданная для рассмотрения муниципальных заявок, принимает решения только о выделении земли, но не о проведении политики, об управлении и контроле.

Такая ситуация привела к хаосу и росту коррупции. Хотя официальная плата за место захоронения составляет 67 манатов, гражданам приходится платить от 500 до 7000 манатов неофициально, чтобы похоронить своих усопших. Земельный вопрос стоит остро. Как уже упоминалось, у муниципалитетов нет земли. Земля находится под контролем государства, государственных, частных компаний и отдельных лиц. Это усложняет выделение земли под кладбища.

Для разрешения кладбищенского кризиса, я считаю, необходимо:

Создать государственный орган, отвечающий за политику в отношении кладбищ, который должен разработать стратегический план развития кладбищ, управления ими и надзора за ними. Приоритетно обустраивать частные кладбища. Это деликатный вопрос, необычный для азербайджанской практики, но здесь можно использовать международный опыт. Например, в Великобритании парламент в 1832 году принял закон, поощряющий обустройство частных кладбищ за пределами городов. Сегодня кладбища в этой стране настолько красивы, зелены и ухожены, что за посещение исторических кладбищ, как и городских парков, взимается плата. Важно отметить, что участки на кладбище в реальности не продаются за официальные 67 манатов. Поэтому необходимо легализовать рыночные цены в зависимости от местонахождения кладбища. Во-вторых, владельцы могил на частных кладбищах будут вносить минимальные ежегодные платежи, установленные органом, ответственным за кладбищенскую политику, или Тарифным советом. В случае, если плата за содержание могилы не будет уплачена по уважительным причинам (смерть родственников, отказ и т. д.), государство покроет расходы из бюджета. Учитывая современную тенденцию к «озеленению» финансов, строительства, транспорта и других сфер в свете COP29, было бы целесообразно предусмотреть экологические требования к новым кладбищам, включая освещение на солнечных батареях и расширение зеленых зон, которые в настоящее время составляют 15% площади кладбища.

Правила гласят, что содержание кладбищ финансируется муниципалитетами или за счет частных пожертвований. Но что делать, если у муниципалитетов нет средств или они есть, но они не выделяют их? Если посмотреть на состояние многих кладбищ, то становится ясно, что во многих случаях они либо не управляются, либо управляются плохо. Такой ли вид управления нам нужен?

Как возникла тема с кладбищем? Я посещаю кладбища, и везде вижу одну и ту же картину – нет места. Часто это связано со строительством домов вблизи кладбищ. По правилам расстояние между жилыми домами и кладбищами должно быть не менее 300 метров. Но никто этих правил не придерживается. В таком случае, какой смысл в правилах?

Приведу пример из Бузовны, где я живу. Здесь есть три сельских кладбища и одно поселковое. Сельские кладбища находятся в селе Бузовна. Одному из них более 600 лет. Это уникальное кладбище с саркофагами и Мавзолеем якобы охраняется государством, но на самом деле находится в запущенном состоянии и систематически приходит в упадок из-за экологических факторов. Два других переполнены. Поселковое кладбище было основано в начале 1970-х годов и в народе носит название «Хрустальное», по названию бывшего Хрустального завода, который находится в километре. За последние 25 лет Бузовна выросла в несколько раз. Она фактически слилась с поселками Шаган, Маштага, Бина и Баглар. Но новых кладбищ за это время не появилось. Кладбище «Хрустальное» переполнено, могилы теперь появляются на дорогах внутри кладбища. Это связано с тем, что не соблюдаются Правила строительства кладбищ. Согласно пункту 8.1 Правил, размер земельных участков, отводимых под кладбища, определяется из расчета 0,24 га на 1000 жителей. Здесь и в других местах плотность населения в разы выше и нормы не выполняются.

Рядом с кладбищем находится территория Бузовнанефть, где нефтяные скважины стремительно закрываются из-за истощения. Под разными предлогами здесь не выделяют землю под кладбища. Однако в нарушение правил Кабинета министров, SOCAR выделила землю под строительство частных домов для своих сотрудников всего в 20 метрах от кладбища при норме не ближе 300 метров. И это противозаконие узаконивается со стороны Реестра недвижимого имущества. Но сотрудники нефтяной компании перепродают эти участки. Не каждый захочет жить по соседству от кладбища. На многих участках можно увидеть таблички «Продается». Муниципалитет ничего не может сделать, исполнительная власть безучастна, и нет органа, ответственного за политику в отношении кладбищ. Это типичный пример для всей страны.

Итак, текущая ситуация на кладбищах Баку неустойчива. Поскольку население города продолжает расти, крайне важно, чтобы городское планирование включало развитие кладбищ в качестве основного компонента. Создав национальное кладбищенское управление, отдав приоритет развитию частных кладбищ и приняв устойчивые практики, Азербайджан может начать решать свой кладбищенский кризис и гарантировать сохранение уважения к усопшим, одновременно удовлетворяя практические потребности своего растущего городского населения.

Надеюсь, правительство займется ситуацией с кладбищами и примет срочные меры по разработке эффективной стратегии и политики в этой сфере. В Баку ежегодно умирает 15000 человек.