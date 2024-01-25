FILE PHOTO: A sign is pictured outside a Google office near the company's headquarters in Mountain View, California
Google поможет финансировать израильские фирмы, занимающиеся искусственным интеллектом, и палестинский бизнес
Reuters: Google инвестирует 8 миллионов долларов в поддержку израильских технологических фирм и палестинского бизнеса, сообщила в среду принадлежащая Alphabet группа, сославшись на необходимость обеспечения финансирования небольших компаний во время войны Израиля с ХАМАСОМ.
Google заявил, что его фонд поддержки в размере 4 миллионов долларов будет предоставлен стартапам в области искусственного интеллекта в Израиле, а еще 4 миллиона долларов пойдут палестинским стартапам и предприятиям на ранних стадиях, чтобы помочь им продолжить работу.
Грант израильским стартапам в области искусственного интеллекта будет предоставлен в дополнение к чрезвычайному фонду Управления инноваций Израиля, который возник после начала войны 7 октября и предназначен для компаний с "коротким сроком финансирования" до шести месяцев.
"В текущей ситуации довольно много стартапов в Израиле изо всех сил пытаются привлечь капитал от инвесторов и срочно нуждаются в финансовой поддержке, чтобы продолжать работать", - говорится в заявлении Google.
Google заявил, что предложила помочь максимизировать потенциальный успех примерно 20 стартапам в области решений и сервисов искусственного интеллекта, при этом точное количество и размер грантов определяются получаемыми запросами.
Отдельно, в партнерстве с местными и глобальными некоммерческими организациями, он предоставит кредиты и гранты 1000 палестинским малым предприятиям.
Google также предоставит начальные гранты 50 технологическим стартапам в палестинских районах. В общей сложности компания надеется помочь сохранить 4500 рабочих мест и создать новые для палестинцев.
Google также пожертвовал миллионы долларов на чрезвычайные усилия Израиля, а также на гуманитарную помощь, оказываемую в Газе.
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