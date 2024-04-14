Израиль и его союзники стали сбивать иранские дроны
Система ПВО Израиля стала сбивать иранские дроны уже над Сирией и Иорданией, сообщил израильский телеканал Channel 12.
Это стало возможно благодаря системе защиты, который был создан США и региональными союзниками Израиля.
Сегодня днем премьер Нетаньяху заявил, что Израиль готов к атаке Ирана и нанесет ответный удар.
Американский авианосец Эйзенхауэр начал движение к берегам Израиля. На его борту 90 истребителей, которые помогуют сбивать иранские дроны.
Также действуют британские истребители, которые базируются на Кипре.
Между тем, уже первые дроны, запущенные из Сирии, долетают до Израиля. В Тель Авиве звучат сирены.
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