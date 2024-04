Израиль успешно отразил иранскую атаку - сбито 99% ракет и беспилотников

Ночная воздушная атака Ирана на ИЗраиль провалилась, ПВО Израиля сбило 99% ракет и беспилотников.

Ни один "Шахед" и ни одна крылатая ракета, выпущенные Ираном, не достигли территории Израиля - их уничтожили за пределами страны. Большинство баллистических ракет также были перехвачены - в основном за пределами территории Израиля. Система ПВО Израиля доказала свою надежность, сообщают Израильские СМИ.

По данным The New York Times, Иран выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Часть ракет была выпущена из Ирака и Йемена.

Сежду тем, Иран заявил, что атака на Израиль была актом самозащиты.

NBC News сообщает, что президент Джо Байден в беседе с Биньямином Нетаниягу призвал его воздержаться от ответного удара по Ирану. Он дал понять, что США не хочет приямого столкновения с Ираном.

Около 5 часов утра Израиль сообщил, что иранская атака завершилась и никто не пострадал.

