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(2 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Израиль успешно отразил иранскую атаку - сбито 99% ракет и беспилотников

Ночная воздушная атака Ирана на ИЗраиль провалилась, ПВО Израиля сбило 99% ракет и беспилотников.

Ни один "Шахед" и ни одна крылатая ракета, выпущенные Ираном, не достигли территории Израиля - их уничтожили за пределами страны. Большинство баллистических ракет также были перехвачены - в основном за пределами территории Израиля.  Система ПВО Израиля доказала свою надежность, сообщают Израильские СМИ. 

По данным  The New York Times, Иран выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Часть ракет была выпущена из Ирака и Йемена. 

Сежду тем, Иран заявил, что атака на Израиль была актом самозащиты.

NBC News сообщает, что президент Джо Байден в беседе с Биньямином Нетаниягу призвал его воздержаться от ответного удара по Ирану.  Он дал понять, что США не хочет приямого столкновения с Ираном.

Около 5 часов утра Израиль сообщил, что иранская атака завершилась и никто не пострадал.

2 отзыв

  • Ruslan

    2024-04-14

    Запад ведет себя тише воды ниже травы это не лучший вариант для глобальной политики такой тихой политикой она дает повод вот таким режимом как в Иране в Москве дейстовать дерзко и не бояться последствий понятно что у Ирана свои интересы на ближнем востоке они не всегда совпадают с Сунитскими странами на ближнем востоке...И нам пора определится где мы с кем мы будем неопределённость это путь в бездну так политика не ведется ситуация в мире меняется завтра могут пойти санкции и против нас здесь уже никакой баланс не поможет то туда то сюда ...И вообще куда мы идем как страна что нас ждет в будущем что мы хотим никакой стратегии нету все до лампочки новый день пришел и хорошо так не развиваются страны это утопия...Нам нужны концепции стратегии развития страны у нас должна быть цель а не пустота идти вслепую не зная куда...

    Cavab ver

  • Elvis

    2024-04-14

    По всей видимости, Израиль преднамеренно спровоцировал Иран чтоб тот напал первым. Основной задачей Израиля, по всей вероятности, будет проведение масштабной атаки на иранскую ядерную инфраструктуру.

    Cavab ver

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