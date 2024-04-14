Израиль успешно отразил иранскую атаку - сбито 99% ракет и беспилотников
Ночная воздушная атака Ирана на ИЗраиль провалилась, ПВО Израиля сбило 99% ракет и беспилотников.
Ни один "Шахед" и ни одна крылатая ракета, выпущенные Ираном, не достигли территории Израиля - их уничтожили за пределами страны. Большинство баллистических ракет также были перехвачены - в основном за пределами территории Израиля. Система ПВО Израиля доказала свою надежность, сообщают Израильские СМИ.
По данным The New York Times, Иран выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Часть ракет была выпущена из Ирака и Йемена.
Сежду тем, Иран заявил, что атака на Израиль была актом самозащиты.
NBC News сообщает, что президент Джо Байден в беседе с Биньямином Нетаниягу призвал его воздержаться от ответного удара по Ирану. Он дал понять, что США не хочет приямого столкновения с Ираном.
Около 5 часов утра Израиль сообщил, что иранская атака завершилась и никто не пострадал.
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В мире
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- 14 апрель 2024, 18:34
Экс-президент США Трамп проходит как обвиняемый по уголовному делу - впервые в истории страны. И его ждут еще три процесса. Как они повлияют на президентскую кампанию? И что если Трамп все же попадет в тюрьму?
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- 14 апрель 2024, 11:27
Соединенные Штаты осудили нападение Ирана на Израиль "в самых сильных выражениях", сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
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- 14 апрель 2024, 01:51
Система ПВО Израиля стала сбивать иранские дроны уже над Сирией и Иорданией, сообщил израильский телеканал Channel 12.
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- 14 апрель 2024, 00:56
Иран запустил беспилотники по целям в Израиле, и ЦАХАЛ готов отражать их атаку, заявила израильская армия.
2 отзыв
Ruslan
2024-04-14
Запад ведет себя тише воды ниже травы это не лучший вариант для глобальной политики такой тихой политикой она дает повод вот таким режимом как в Иране в Москве дейстовать дерзко и не бояться последствий понятно что у Ирана свои интересы на ближнем востоке они не всегда совпадают с Сунитскими странами на ближнем востоке...И нам пора определится где мы с кем мы будем неопределённость это путь в бездну так политика не ведется ситуация в мире меняется завтра могут пойти санкции и против нас здесь уже никакой баланс не поможет то туда то сюда ...И вообще куда мы идем как страна что нас ждет в будущем что мы хотим никакой стратегии нету все до лампочки новый день пришел и хорошо так не развиваются страны это утопия...Нам нужны концепции стратегии развития страны у нас должна быть цель а не пустота идти вслепую не зная куда...
Elvis
2024-04-14
По всей видимости, Израиль преднамеренно спровоцировал Иран чтоб тот напал первым. Основной задачей Израиля, по всей вероятности, будет проведение масштабной атаки на иранскую ядерную инфраструктуру.