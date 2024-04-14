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(2 часа назад)
США резко осудил нападение Ирана на Израиль
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США резко осудил нападение Ирана на Израиль

Соединенные Штаты осудили нападение Ирана на Израиль "в самых сильных выражениях", сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. 

Президент Джо Байден провел в субботу Совет национальной безопасности , а сегодня проведет переговоры с лидерами  G7, чтобы скоординировать единый ответ на наглое нападение Ирана", говорится в сообщении Белого дома.

Силы США были переведены в регион в начале этой недели и "помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты", - отмечено в заявлении. 

Байден также поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху после субботнего нападения "чтобы подтвердить железную приверженность Америки безопасности Израиля". "Я сказал, что Израиль продемонстрировал замечательную способность защищаться и побеждать, посылая своим врагам четкий сигнал, что они не смогут  угрожать безопасности Израиля", - сказал  Байден. 

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