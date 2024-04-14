США резко осудил нападение Ирана на Израиль

Соединенные Штаты осудили нападение Ирана на Израиль "в самых сильных выражениях", сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Президент Джо Байден провел в субботу Совет национальной безопасности , а сегодня проведет переговоры с лидерами G7, чтобы скоординировать единый ответ на наглое нападение Ирана", говорится в сообщении Белого дома.

Силы США были переведены в регион в начале этой недели и "помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты", - отмечено в заявлении.

Байден также поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху после субботнего нападения "чтобы подтвердить железную приверженность Америки безопасности Израиля". "Я сказал, что Израиль продемонстрировал замечательную способность защищаться и побеждать, посылая своим врагам четкий сигнал, что они не смогут угрожать безопасности Израиля", - сказал Байден.