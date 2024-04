İsrail İranın hücumunu uğurla dəf etdi - raketlərin və puaların 99%-i vuruldu

İranın İsrailə gecə hücumu uğursuz oldu, İsrailin hava hücumundan müdafiəsi raket və pilotsuz təyyarələrin 99%-ni vurdu.

İranın atdığı bir dənə də olsun “Şahed” və ya qanadlı raket İsrailə çatmadı – onlar ölkə hüdudlarından kənarda məhv edildi. Balistik raketlərin əksəriyyəti də İsrail ərazisindən kənarda vurulub. İsrail mediası xəbər verir ki, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi etibarlılığını bır daha sübut edib.

“The New York Times”ın məlumatına görə, İran İsrailə 185 pilotsuz uçuş aparatı, 36 qanadlı raket və 110 ballistik raket atıb. Raketlərin bir hissəsi İraq və Yəməndən atılıb.

Bu arada İran İsrailə hücumun özünümüdafiə aktı olduğunu bildirib.

NBC News xəbər verir ki, prezident Co Bayden Benyamin Netanyahunu İrana qarşı qisas almaqdan çəkinməyə çağırıb. O, açıq şəkildə bildirib ki, ABŞ İranla birbaşa toqquşma istəmir.

Səhər saat 5 radələrində İsrail İranın hücumunun başa çatdığını və xəsarət alan olmadığını bildirdi.

