Израиль наносит удары по целям в Ливане и секторе Газа в преддверии годовщины 7 октября

Израиль наносит удары по целям в Ливане и секторе Газа в преддверии годовщины 7 октября

Израиль нанес удары по целям в Ливане и секторе Газа в воскресенье, в преддверии первой годовщины атак 7 октября, которые спровоцировали войну, сообщает Reuters. Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что все варианты ответных действий против заклятого врага Ирана остаются открытыми.

Поздно вечером в воскресенье ракеты «Хезболлы» прорвали израильскую систему ПВО и приземлились в Хайфе, третьем по величине городе Израиля, нанеся ущерб зданиям и ранив 10 человек, согласно сообщениям полиции и местных СМИ. Израильские авиаудары в ответ нанесли удар по южным пригородам Бейрута, став самой интенсивной бомбардировкой ливанской столицы с тех пор, как Израиль усилил свою кампанию против «Хезболлы» в прошлом месяце.

Израильские военные заявили, что их истребители нанесли удары по штаб-квартире разведки Хезболлы и складам оружия в Бейруте, а также по целям на юге Ливана и в районе Бекаа. Хезболла взяла на себя ответственность за удар по военному объекту к югу от Хайфы, применив залп своих ракет Fadi 1.

Авиаудары произошли на фоне растущей напряженности в преддверии годовщины атак 7 октября прошлого года, когда боевики под руководством ХАМАС нанесли ряд ракетных ударов из Газы, убив 1200 человек и взяв в заложники более 250 человек, согласно израильским данным. Атака спровоцировала израильское наступление, которое опустошило Газу и убило почти 42 000 человек, согласно палестинским органам здравоохранения.

Накануне годовщины пропалестинские демонстрации прошли по всему миру — от Джакарты до Стамбула и Рабата, после чего в субботу аналогичные митинги прошли в крупных европейских столицах, Вашингтоне и Нью-Йорке.

На прошлой неделе Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на его операции в Ливане и секторе Газа, где боевики «Хезболлы» и ХАМАС, ключевые союзники Тегерана по так называемой «Оси сопротивления», подверглись израильскому обстрелу.

Министр обороны Израиля Галлант заявил, что Израиль будет самостоятельно решать, как ответить Ирану, несмотря на тесную координацию с Соединенными Штатами. «Все на столе», — сказал Галлант CNN. «У Израиля есть возможность поражать цели как вблизи, так и на большом расстоянии — мы это доказали».

США призвали к сдержанности и не поддержали израильские удары по иранским ядерным объектам. Однако президент Джо Байден на прошлой неделе заявил, что израильские удары по иранским нефтяным объектам обсуждаются.

Поздно вечером в воскресенье Израиль издал новые распоряжения об эвакуации жителей южного Бейрута, объявив еще три района на своей северной границе закрытыми военными зонами в дополнение к более чем пяти районам, закрытым на прошлой неделе в качестве военных плацдармов.

Израильский удар по горному городу Кайфун в центральном Ливане убил шесть человек и ранил 13, согласно данным ливанского министерства здравоохранения. Другой удар по соседнему городу Кматийе убил шесть человек, включая троих детей, и ранил 11.

В секторе Газа по меньшей мере 26 человек погибли и 93 получили ранения, когда израильские авиаудары были направлены на мечеть и школу, где укрывались перемещенные лица, согласно правительственному медиа-офису ХАМАС в Газе. Израильские военные заявили, что нанесли «точные удары по террористам ХАМАС».

Чиновник Хезболлы Хашем Сафиеддин подвергся израильским ударам на юге Бейрута на прошлой неделе, и его судьба остается неясной. Он считается вероятным преемником лидера Саида Хассана Насраллы, который был убит в результате израильской атаки в прошлом месяце.

По словам двух высокопоставленных сотрудников иранских служб безопасности, командующий силами безопасности «Кудс» Ирана Эсмаил Каани не появлялся после израильских ударов по Бейруту в конце прошлой недели.

Конфликт, начавшийся с трансграничных ударов Хезболлы в знак солидарности с ХАМАС, резко обострился в последние недели. По данным ливанского министерства здравоохранения, за почти год боевых действий в Ливане погибло более 2000 человек, большинство из них — за последние две недели.

«Прошлая ночь была самой жестокой из всех предыдущих ночей», — сказал Ханан Абдулла, житель южного пригорода Бейрута. «Были десятки ударов — мы не могли их все сосчитать — и звуки были оглушительные».

Правительство США отреагировало на бомбардировки, заявив, что военное давление может способствовать дипломатии, но также может привести к просчетам. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению поставок оружия в Израиль, что, по словам израильских чиновников, послужит целям Ирана.

Глава ООН по делам беженцев осудил бомбардировки, сославшись на «многочисленные случаи» нарушения израильскими авиаударами международного права, поражая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей. Израиль, утверждающий, что нацеливается на военные возможности, обвиняет и «Хезболлу», и «Хамас» в использовании гражданского населения в качестве щитов — обвинение, которое обе группы отрицают.

Конфликт поставил регион на грань полномасштабной войны, поскольку Израиль обещает принять дальнейшие меры для обеспечения безопасности своей северной границы и достижения своих стратегических целей.