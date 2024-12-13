Парламент Грузии ужесточает законы о протестах

Парламент Грузии, в котором доминирует правящая партия «Грузинская мечта», быстро одобрил поправки к законам страны о протестах, вызвав критику со стороны лидеров оппозиции и западных союзников. Закон запрещает участникам протестов закрывать лица, носить пиротехнику или использовать лазерные указки, а штрафы за нарушения увеличены до 5000 лари (1800 долларов США) для физических лиц и до 15000 лари (5400 долларов США) для организаций.

Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции, которые считают парламент нелегитимным, выразили решительное несогласие с изменениями. Ожидается, что Зурабишвили откажется подписывать закон, хотя он все еще может вступить в силу при одобрении спикера.

В качестве отдельного шага парламент принял закон, отменяющий привилегии государственной безопасности для бывших президентов, премьер-министров и спикеров парламента, обвиняемых в нарушениях конституции или преступлениях. Эта мера широко рассматривается как направленная против Зурабишвили, которая конфликтовала с правительством из-за своих несанкционированных зарубежных визитов и заявила о своем намерении оставаться политически активной после окончания своего срока.

Растущее давление Запада

Европейский союз и Соединенные Штаты выразили растущую обеспокоенность политической траекторией Грузии. Сообщается, что ЕС рассматривает новые санкции против Грузии после ее решения остановить свою программу интеграции в ЕС. Меры, обсуждаемые на встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря, могут включать визовые ограничения для должностных лиц, хотя обычные граждане не будут затронуты.

В Вашингтоне Госдепартамент США объявил о запрете на выдачу виз грузинским чиновникам и частным лицам, замешанным в антидемократической деятельности, и рассматривает возможность принятия дополнительных мер. «Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся насилие со стороны «Грузинской мечты» против граждан, журналистов, активистов по правам человека и деятелей оппозиции», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Администрация Байдена подчеркнула свою приверженность привлечению к ответственности тех, кто подрывает демократию, и подтвердила поддержку стремления Грузии присоединиться к евроатлантическому сообществу.

Внутренняя борьба и меняющиеся альянсы

Правящая партия столкнулась с растущей критикой за свою антизападную позицию и присоединение к политике бывшего президента США Дональда Трампа. Основатель «Грузинской мечты» миллиардер Бидзина Иванишвили публично отверг обвинения в отступлении от демократии, обвинив «партию глобальной войны» в ухудшении отношений с Вашингтоном.

Протесты против отсрочки интеграции в ЕС и ужесточения законов о протестах продолжаются уже вторую неделю. Сотни людей были задержаны, что усиливает опасения эскалации насилия.

Тем временем «Грузинская мечта» выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили своим кандидатом на пост президента. Впервые президент будет выбран 14 декабря коллегией выборщиков, а не всеобщим голосованием, что еще больше усиливает опасения по поводу демократической легитимности.