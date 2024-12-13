Новая Сирия: возможности и проблемы

Преподаватель кафедры международных отношений Анкарского университета социальных наук Мурат Ешилтас написал аналитическую статью для агентства Anadolu о формировании нового государства в Сирии.

Сирийская революция достигла своей цели, но путь страны только начинается. Главной целью революции было свержение режима Асада. В течение 13 лет режим неоднократно оказывался на грани краха. Однако то, чего нельзя было достичь годами, произошло всего за 12 дней: режим партии Баас, правивший 61 год, был свергнут. Башар Асад, лидер павшего режима Баас и человек, несущий наибольшую ответственность за страдания и кровопролитие последних 13 лет, был вынужден бежать из страны и искать убежища в России.

Многое будет написано и много историй рассказано об этой революции. Однако, ключевой вопрос заключается в том, как теперь будет формироваться будущее Сирии. Это будущее будет зависеть от нескольких факторов, которые можно отнести к внутренней, региональной и международной динамике.

Внутренняя динамика

С точки зрения внутренней динамики, быстрый крах режима служит важнейшей отправной точкой. «Тахрир аш-Шам» (ХТШ) сыграла ведущую роль в свержении режима. Следовательно, ХТШ будет иметь значительное влияние в управлении переходным процессом. Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джалали, остававшийся символическим представителем режима в Дамаске, мирно передал власть оппозиции. Это способствовало относительно плавному началу переходного периода, создав в некоторой степени легитимную основу для баланса сил в Сирии.

Однако первоочередной задачей в Сирии после краха режима является обеспечение всеобъемлющей безопасности. Для этого необходимо полностью прекратить военные столкновения и сделать повседневную жизнь безопасной.

Региональная динамика

Роль Турции как регионального игрока стала настолько заметной, что ее нельзя игнорировать. Чтобы понять роль Турции в Сирии, нужно оглянуться на последние 13 лет, а не только на последние 12 дней. Анкара предоставляла постоянное убежище сирийским беженцам, создавала военные и дипломатические условия для защиты Идлиба от операций режима, боролась с терроризмом и ограничивала влияние РПК/YPG. Эти усилия заложили прочную основу для успеха оппозиции, достигнутого за 12 дней.

Международная динамика

В новый период приоритетами США в Сирии являются обеспечение безопасности Израиля, сохранение присутствия PYD/YPG и продолжение борьбы с ИГИЛ.

Текущая ситуация также может способствовать планам президента Трампа по выводу войск из Сирии. Учитывая, что планы и сценарии, разработанные до 27 ноября, утратили актуальность для Вашингтона, можно утверждать, что новая Сирия не будет приоритетом для США на Ближнем Востоке. Тем не менее, у Турции и США есть много возможностей построить новую Сирию без PYD/YPG. Стратегия, ориентированная на PYD/YPG, будет практически неработоспособна в новой Сирии.

Также очевидно, что Россия пересматривает свою позицию в Сирии, анализируя причины новых событий. Наиболее благоразумным подходом для России, по-видимому, является отказ от прежней позиции в Сирии, вместо этого сосредоточившись на политическом процессе и построении отношений с новыми властями. На данном этапе весьма вероятно, что Россия воспользуется резолюцией ООН 2254 и Астанинским форматом для расширения своего дипломатического присутствия.

Новая Эра

Новая Сирия представляет собой один из крупнейших геополитических сдвигов «Арабской весны». Хотя революция достигла своей главной цели, установление нового порядка в Сирии сопряжено с трудностями. Уроки Ливии, Египта, Йемена и Туниса полны политических и социальных потрясений. Тунис и Египет решили следовать «новому авторитаризму», основанному на институционализированных системах. Йемен и Ливия остались втянутыми в политический и военный конфликт из-за неструктурированных систем и не смогли восстановить порядок. Сирия является исключением, поскольку ее гражданская война длилась гораздо дольше, а свергнутый режим Баас имел совершенно иную институциональную структуру.

Если те, кто успешно возглавил революцию, смогут установить новый порядок и построить устойчивую модель в Сирии, новая Сирия может добиться значительных геополитических успехов на Ближнем Востоке. Единственный способ добиться этого — создать справедливый, демократический и устойчивый порядок. Однако такая модель еще не появилась, и построить ее будет непросто.