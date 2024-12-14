«Грузинская мечта» избирает себе нового президента
«Грузинская мечта» избирает себе нового президента
В парламенте Грузии в эти минуты проходят выборы нового президента. Единственный кандидат – выдвинутый правящей «Грузинской мечтой» экс-футболист Михаил Кавелашвили, не имеющий высшего образования.
Будучи депутатом парламента трех созывов, он запомнился общественности антизападными заявлениями, драками на заседаниях и использованием нецензурной лексики.
Многие граждане расценили его выдвижение, как оскорбление института президента и государства в целом.
Оппозиция не участвует в работе парламента и не выдвигала своих кандидатов, и заявила, что не признает нового президента.
Действующий президент Саломе Зурабишвили назвала президентские выборы «пародией» и «провокацией». Как и оппозиция, она считает парламент нелигитимным.
Зурабишвили не собирается складывать полномочия до тех пор, пока в стране не будут проведены новые парламентские выборы.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили все же придется «уйти на пенсию» после инаугурации Кавелашвили 29 декабря.
-
-
- Политика
- 14 декабрь 2024 10:37
Политика
-
- 14 декабрь 2024, 20:48
Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил Михаилу Кавелашвили поздравительное послание по случаю избрания его на пост
-
- 14 декабрь 2024, 14:41
Сабаильский районный суд Баку 14 декабря приговорил председателя Сабаильской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Джейхуна Новрузова к 10 суткам административного ареста.
-
- 14 декабрь 2024, 13:37
Вопросы азербайджано-украинских отношений были обсуждены 13 декабря в Киеве на встрече посла Азербайджана Сеймура Мардалиева с вице-спикером Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк.
-
Парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю после его неудачной попытки ввести военное положение на прошлой неделе, драматического шага, который погрузил страну в глубокий политический кризис.
Написать отзыв