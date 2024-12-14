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(1 час назад)
«Грузинская мечта» избирает себе нового президента

«Грузинская мечта» избирает себе нового президента

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Грузинская мечта» избирает себе нового президента

В парламенте Грузии в эти минуты проходят выборы нового президента. Единственный кандидат – выдвинутый правящей «Грузинской мечтой» экс-футболист Михаил Кавелашвили, не имеющий высшего образования.

Будучи депутатом парламента трех созывов, он запомнился общественности антизападными заявлениями, драками на заседаниях и использованием нецензурной лексики.

Многие граждане расценили его выдвижение, как оскорбление института президента и государства в целом.

Оппозиция не участвует в работе парламента и не выдвигала своих кандидатов, и заявила, что не признает нового президента.

Действующий президент Саломе Зурабишвили назвала президентские выборы «пародией» и «провокацией». Как и оппозиция, она считает парламент нелигитимным.

Зурабишвили не собирается складывать полномочия до тех пор, пока в стране не будут проведены новые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили все же придется «уйти на пенсию» после инаугурации Кавелашвили 29 декабря.

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