Архиепископ Пол Ричард Галлахер
Посланник Папы Римского заложит фундамент новой католической церкви в Баку
Архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями 13 декабря начал свой трехдневный визит в Азербайджан.
Как говорится в сообщении Святого престола, цель визита - освящение места и закладка первого камня в основание новой церкви в столице страны Баку, посвященной святому Иоанну Павлу II.
Согласно программе визита, в субботу, 14 декабря, архиепископ Галлахер встретится с представителями местных религиозных организаций и посетит образовательный центр "Мерьем Меркези".
В тот же день состоится освящение места и закладка первого камня в основание новой церкви в Баку.
В воскресенье, 15 декабря, архиепископ будет председательствовать на празднике в церкви Непорочного Зачатия в Баку.
Позже в этот день запланировано участие в межрелигиозной встрече с шейхом Уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде.
В понедельник, 16 декабря, архиепископ Галлахер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
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