Посланник Папы Римского заложит фундамент  новой католической церкви в Баку

Архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Ватикана по связям с государствами и международными организациями 13 декабря начал свой трехдневный визит в Азербайджан.

Как говорится в сообщении Святого престола, цель визита - освящение места и закладка первого камня в основание новой церкви в столице страны Баку, посвященной святому Иоанну Павлу II.

Согласно программе визита, в субботу, 14 декабря, архиепископ Галлахер встретится с представителями местных религиозных организаций и посетит образовательный центр "Мерьем Меркези".

В тот же день состоится освящение места и закладка первого камня в основание новой церкви в Баку.

В воскресенье, 15 декабря, архиепископ будет председательствовать на празднике в церкви Непорочного Зачатия в Баку.

Позже в этот день запланировано участие в межрелигиозной встрече с шейхом Уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде.

В понедельник, 16 декабря, архиепископ Галлахер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.