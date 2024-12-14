На территории Азербайджана установилась нестабильная погода
На территории Азербайджана установилась нестабильная погода
На территории Азербайджана установилась нестабильная погода, дует сильный ветер, в ряде регионов идет снег.
В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове утром в субботу идет мокрый снег, порывы северо-западного ветра достигают 30 м/с, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По данным станции Нефтяных камней, высота волн в море достигает 5,6 м.
В соответствии с оранжевым предупреждением, сила ветра достигает 34 м/с в Загатала, 32 м/с - Мингячевире, 31 м/с - Геранбое, 30 м/с - Тертере, Нафталане, Агдаме, Барде, Балакяне, Шеки, Исмаиллы, Тертере, 28 м/с - Гяндже, Гёйчае, 24 м/с - Евлахе.
Снежная погода в Губе, Гусаре, Алтыагаче, Шахдаге, Гобустане, Дашкесане, Лерике, Гахе, Гедабее, Ходжалы, Лачыне, Шаруре, Физули, Джебраиле, Кяльбаджаре и Шуше.
Во второй половине дня осадки постепенно прекратятся, ветер ослабнет.
Общество
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