Власти Армении выдали документы о праве собственности на земли, принадлежавшие Азербайджану, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook. Обнародование этой информации вызвало расследование незаконных земельных претензий в селе Киранц Тавушской области, жители которого заявляют о своих правах на соседние азербайджанские территории.

«Несколько спорных сертификатов на недвижимость в Киранце, вероятно, были выданы незаконно. Правительство рассмотрело их правовые основания и не нашло никаких оснований для их действительности», — заявил Пашинян, добавив, что правоохранительные органы расследуют этот вопрос.

В октябре, выступая в парламенте, Пашинян выделил около 60 земельных участков на территориях, возвращенных Азербайджану в начале этого года в ходе процесса демаркации. Эти земли предположительно были зарегистрированы как частная собственность по документам, выданным Государственным кадастровым комитетом Армении. Продолжающееся расследование направлено на то, чтобы выяснить, как граждане получили права собственности на земли, принадлежащие азербайджанскому селу Хейримли.

Пашинян также ответил на заявления оппозиции о том, что демаркация с использованием советских карт 1976 года неприемлема. Он защитил подход правительства, предупредив, что отклонение этих карт будет равносильно подрыву суверенитета и независимости Армении.

«Мы обрели независимость на территории Советской Армении, и именно так нас признало международное сообщество. Отстаивание нашей международно признанной территории является для нас важнейшим буфером», — написал Пашинян.

Эти разоблачения подлили масла в огонь продолжающихся в Армении политических дебатов относительно последствий территориальных соглашений и решения вопросов суверенитета в ходе постконфликтного урегулирования.