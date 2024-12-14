Россия начинает вывод войск из Сирии, показывают спутниковые снимки

Россия, по всей видимости, выводит свои войска из Сирии: спутниковые снимки показывают прибытие грузовых самолетов на авиабазу Хмеймим и признаки демонтажа оборудования, сообщили аналитики в четверг.

Спутниковые снимки от Maxar Technologies и Planet Labs показывают два грузовых самолета Ан-124 — крупнейших в мире, способных перевозить до 150 тонн — вместе с тремя транспортными самолетами Ил-76 и самолетами поменьше, включая три Ан-32 и один Ан-72, размещенными в Хмеймиме. The Washington Post сообщила, что у некоторых самолетов были открыты носовые отсеки, что говорит о подготовке тяжелого оборудования к транспортировке.

На снимках также видно, как российские войска разбирают ударный вертолет Ка-52, а неподалеку были обнаружены части зенитно-ракетной системы С-400, по-видимому, готовые к отправке в Россию.

Российские военные перемещения в направлении Хмеймима были широко задокументированы в социальных сетях, а пророссийские «Z-блогеры» публиковали видео военных колонн, направляющихся к авиабазе. В одном из видео прохожий спрашивает солдат, куда они направляются, на что они отвечают: «В Россию».

Тем временем Maxar опубликовал фотографии российских военных кораблей, покидающих средиземноморское побережье Сирии, что соответствует сообщениям немецких СМИ со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Несмотря на вывод войск, Россия продолжает вести переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении своих военных баз, сообщило государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванные источники. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно предположил, что вывод войск может быть тактическим, а оборудование и материалы будут временно возвращены в Россию.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поддержал эту точку зрения, отметив, что «продолжающееся присутствие российских военных баз в Сирии будет зависеть от переговоров с новым правительством».

Два ключевых военных объекта России в Сирии — авиабаза Хмеймим и военно-морская база Тартус — играют важную стратегическую роль, причем Тартус является единственной военно-морской базой России в Средиземном море.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил продолжающиеся переговоры с Дамаском во время пресс-конференции в четверг. «Между Москвой и сирийским руководством есть взаимопонимание, но ситуация остается нестабильной из-за нестабильности в регионе», — сказал Песков.

Источники в Европейском союзе и на Ближнем Востоке сообщили агентству Bloomberg, что, хотя между Россией и Сирией существует «неофициальное взаимопонимание», долгосрочный статус баз остается неопределенным на фоне более широких геополитических сдвигов.

Эти события знаменуют собой существенные изменения в военном присутствии России в Сирии, где она играла центральную роль с момента своего вмешательства в гражданскую войну в 2015 году, склонив чашу весов в пользу президента Башара Асада.