Тофиг Ягублу заявил о фальсификации уголовного дела против него

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 декабря на процессе над оппозиционным политиком Тофигом Ягублу началось исследование документов дела.

Сначала был объявлен протокол «об обыске и изъятии» денег в доме Ягублу.

Ягублу заявил, что денежные средства были подложены самими полицейскими и это было подтверждено в суде показаниями участников процесса.

В частности, супруга политика Мая Ягублу рассказала, что часть пришедших с обыском лиц сразу поднялись на второй этаж, вместе с ней. Они формально заглянули в одну полку шкафе. Тем временим, другая группа подложили принесенные ими деньги под матрас в комнате на нижнем этаже.

А потом спустившиеся с верху силовики подняли матрас и «обнаружили» деньги, продолжил Ягублу.

Он отметил, что если бы у него были бы деньги, то в доме были более «надежные» места, где их можно было бы спрятать.

Ягублу также обратил внимание на то, что после «обнаружения» денег обыск был прекращен.

«Ведь были много еще мест, которые они могли бы обыскать?. А может быть я прятал оружие? Все дело в том, что они сочли свое дело сделанным и им уже не были заинтересованы в дальнейших поисках», - сказал Ягублу.

Ягублу также акцентировал внимание на «обнаружении» дактилоскопической экспертизой отпечатков его пальцев на «изъятых» в его доме денежных знаках.

«В двух купюрах достоинством в 100 манатов и 1 купюре в 50 евро якобы были обнаружены отпечатки моих пальцев. Но как же получается, что «отпечатки» моих пальцев обнаруживаются, а следов пальцев – Эльнура (Мамедов) (другой фигурант дела) и Эльшана (Эльшан Гусейнов проходит в качестве потерпевшего), которые якобы передали мне эти деньги, нет?», - сказал Ягублу, назвав это еще одним свидетельством сфабрикованности дела.

Далее на процессе судья зачитал переписку по Whatsapp между Гусейновым и Мамедовым, в которой обсуждалось передача Ягублу денег для выдачи визы Гусейнову.

Из переписки следовало, что они только познакомились и Гусейнов обратился за помощью к Мамедову для получения визы, а тот сообщил, что Ягублу может это сделать.

При этом было отмечено, что переписка началась 5 декабря 2023 г..

Ягублу обратил внимание на «не стыковки «в связи с этим в материалах дела», поскольку следствие утверждало, что Гусейнов и Мамедов познакомились полгода назад до «передачи денег» политику.

Ягублу подчеркнул, что переписка велась всего за несколько дней до его задержания.

«Страна полна мошенников, жертвы месяцами не могут добиться привлечения их к ответственности. А в этом деле Эльшан Гусейнов договаривается с Эльнуром Мамедовым, сразу дает деньги и потом буквально на следующий день пишет заявление в полицию, у него сразу берут показания и в течение трех дней меня задерживают. Где же в этом деле «расследование»? Где доказательства, улики? А потом вы объявите, что суд «доказал» мою «вину»», - сказал Ягублу.

Следующее заседание назначено на 29 декабря.

*Напомним, что член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу назвал обвинения надуманными. Политик ранее неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.