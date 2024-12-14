Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обращается к нации в офисе президента в Сеуле, Южная Корея, 7 декабря 2024 года. Офис президента Южной Кореи/Getty Images
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля после попытки объявления военного положения
Парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю после его неудачной попытки ввести военное положение на прошлой неделе, драматического шага, который погрузил страну в глубокий политический кризис.
В общей сложности 204 законодателя от правящей партии «Народная власть» проголосовали за импичмент, что стало второй попыткой отстранить Юна. Первоначальное голосование 7 декабря было сорвано бойкотом членов правящей партии.
Кризис начался в начале этого месяца, когда Юн 3 декабря внезапно объявил военное положение, сославшись на то, что он описал как необходимость защиты конституционный порядок от «коммунистических сил» и предполагаемых угроз со стороны Северной Кореи. Это был первый с 1979 года случай введения военного положения в Южной Корее и он включал в себя такие масштабные меры, как запрет политической деятельности, приостановка парламентских сессий и прекращение деятельности политических партий.
Декларация Юна сразу же столкнулось с сопротивлением. В течение нескольких часов 190 членов парламента ворвались в здание Национальной ассамблеи и проголосовали за отмену объявления военного положения, что требовало лишь простого большинства. Столкнувшись с мощным сопротивлением, Юн отменил военное положение всего через шесть часов после его объявления.
Теперь ходатайство об импичменте будет направлено в Конституционный суд, который определит, следует ли поддержать отстранение Юна или восстановить его в должности. Рассмотрение в суде может занять до шести месяцев.
Юн продолжил оправдывать свои действия, отвергая обвинения в мятеже и утверждая, что его заявление было необходимо для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи и «антигосударственных элементов» — ярлык, который он повесил оппозиции.
Голосование по импичменту последовало за полицейским расследованием в отношении Юна по подозрению в попытке государственного переворота, что углубило политический кризис.
Оппозиция начала процедуру импичмента сразу после объявления Юном военного положения. 7 декабря попытка импичмента провалилась, поскольку законодатели из правящей партии бойкотировали сессию. Однако растущее недовольство в партии привело к решающему голосованию в субботу.
Наблюдатели говорят, что кризис выявил раскол в политическом истеблишменте Южной Кореи и вызвал обеспокоенность по поводу стабильности в стране, которая играет ключевую роль в региональной безопасности.
«Демократические институты Южной Кореи находятся под огромным давлением», — сказал Ким Тэ-хун, политический аналитик из Сеула. «Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для восстановления общественного доверия к управлению».
В настоящее время Южная Корея ожидает вердикта Конституционного суда, одновременно преодолевая последствия самого значительного политического потрясения за последние годы.
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