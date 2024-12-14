В Киеве обсуждены азербайджано-украинские отношения.
В Киеве обсуждены азербайджано-украинские отношения.
Вопросы азербайджано-украинских отношений были обсуждены 13 декабря в Киеве на встрече посла Азербайджана Сеймура Мардалиева с вице-спикером Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк.
Об этом заместитель председателя парламента Украины написала в своем аккаунте в социальной сети X.
«Обсудили состояние межгосударственных отношений и налаживание тесного сотрудничества с новоизбранным составом Милли Меджлиса. Отметили важность неизменной позиции обеих стран по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и Азербайджана в международно признанных границах», - отметила Кондратюк.
Она высоко оценила «усилия Азербайджана по реабилитации украинских детей, пострадавших от войны». «В этом году при содействии Министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана было гостеприимно принято на отдых три группы украинских детей. Надеемся на продолжение программы отдыха и реабилитации украинских детей войны в Азербайджане в 2025 году», - подчеркнула вице-спикер парламента Украины.
После российского вторжения в Украину Азербайджан неоднократно выражал поддержку целостности этой страны и оказывал гуманитарную помощь ей.
Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Украине, включая поддержку реконструкции и восстановительных работ, за три года оценивается в более чем 33 миллионов долларов США.
В Азербайджане прошли медицинскую и социально-психологическую реабилитацию 214 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших членов своих семей.
За счет помощи азербайджанской стороны в Ирпене был восстановлен лицей «Лингвист» им. академика Зарифы Алиевой, реализуются 4 проекта по восстановлению инфраструктуры в этом городе.
Летом прошлого года распоряжением президентом Азербайджана было подписано распоряжение о выделении 7,6 млн долларов США на поставку в Украину виде гуманитарной помощи электрооборудования.
Кроме того, украинская дочка SOCAR распорядилась о бесплатной заправке на своих АЗС машин экстренных служб.
Политика
-
- 14 декабрь 2024, 20:48
Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил Михаилу Кавелашвили поздравительное послание по случаю избрания его на пост
-
- 14 декабрь 2024, 14:41
Сабаильский районный суд Баку 14 декабря приговорил председателя Сабаильской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Джейхуна Новрузова к 10 суткам административного ареста.
-
Парламент Южной Кореи в субботу проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю после его неудачной попытки ввести военное положение на прошлой неделе, драматического шага, который погрузил страну в глубокий политический кризис.
-
- 14 декабрь 2024, 12:14
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 декабря на процессе над оппозиционным политиком Тофигом Ягублу началось исследование документов дела.
Написать отзыв