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(1 час назад)
В Киеве обсуждены азербайджано-украинские отношения.

В Киеве обсуждены азербайджано-украинские отношения.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Киеве обсуждены азербайджано-украинские отношения.

Вопросы азербайджано-украинских отношений были обсуждены 13 декабря в Киеве на встрече посла Азербайджана Сеймура Мардалиева с вице-спикером Верховной Рады Украины Оленой Кондратюк.

Об этом заместитель председателя парламента Украины написала в своем аккаунте в социальной сети X.

«Обсудили состояние межгосударственных отношений и налаживание тесного сотрудничества с новоизбранным составом Милли Меджлиса. Отметили важность неизменной позиции обеих стран по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и Азербайджана в международно признанных границах», - отметила Кондратюк.

Она высоко оценила «усилия Азербайджана по реабилитации украинских детей, пострадавших от войны».  «В этом году при содействии Министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана было гостеприимно принято на отдых три группы украинских детей. Надеемся на продолжение программы отдыха и реабилитации украинских детей войны в Азербайджане в 2025 году», - подчеркнула вице-спикер парламента Украины.

После российского вторжения в Украину Азербайджан неоднократно выражал поддержку  целостности  этой страны и оказывал гуманитарную помощь ей.

Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Украине, включая поддержку реконструкции и восстановительных работ, за три года оценивается в более чем 33 миллионов долларов США.

В Азербайджане прошли медицинскую и социально-психологическую реабилитацию 214 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших членов своих семей.

За счет помощи азербайджанской стороны в Ирпене был восстановлен лицей «Лингвист» им. академика Зарифы Алиевой, реализуются 4 проекта по восстановлению инфраструктуры в этом городе. 

Летом прошлого года распоряжением президентом Азербайджана было подписано распоряжение о выделении  7,6 млн долларов США на поставку в Украину виде гуманитарной помощи электрооборудования.

Кроме того, украинская дочка SOCAR распорядилась о бесплатной заправке на своих АЗС машин экстренных служб.

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