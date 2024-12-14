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(1 час назад)
В воскресенье в Баку ожидается ветряная погода

В воскресенье в Баку ожидается ветряная погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье в Баку ожидается ветряная погода

В воскресенье, 15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным ветром. Температура воздуха ночью составит от -1° до +2°, днем +4-+8°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.

По районам Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. На отдельных территориях временами ожидается туман, порывами будет усиливаться западный ветер

Температура воздуха ночью составит -1-6°, днем +4-+8°, в горах ночью +8-+13°, в высокогорье - -17-22°, днем -5-10°.

По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье на некоторых пригородных территориях Баку и возвышенных частях столицы есть вероятность гололедицы.

Гололед ожидается также на горных дорогах.

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