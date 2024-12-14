Джейхун Новрузов
Арестован активист ПНФА
Сабаильский районный суд Баку 14 декабря приговорил председателя Сабаильской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Джейхуна Новрузова к 10 суткам административного ареста.
Об этом говорится в сообщении ПНФА.
Отмечается, что Новрузов был задержан 13 декабря за то, что выражал протест против необоснованного штрафования водителей такси.
В партии считают обвинение сфабрикованным и заявляют, что истинной причиной ареста Новрузова стало защита им гражданских прав.
В ПНФА заявляют, что в течение 2024 г. многие активисты партии подвергались административным арестам. В настоящее время, под административными арестами находятся 5 членов партии, еще 12 содержатся в заключении по уголовным обвинениям.
В партии связывают аресты активистов новой волной репрессий в стране.
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