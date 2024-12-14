Арестован активист ПНФА

Сабаильский районный суд Баку 14 декабря приговорил председателя Сабаильской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Джейхуна Новрузова к 10 суткам административного ареста.

Об этом говорится в сообщении ПНФА.

Отмечается, что Новрузов был задержан 13 декабря за то, что выражал протест против необоснованного штрафования водителей такси.

В партии считают обвинение сфабрикованным и заявляют, что истинной причиной ареста Новрузова стало защита им гражданских прав.

В ПНФА заявляют, что в течение 2024 г. многие активисты партии подвергались административным арестам. В настоящее время, под административными арестами находятся 5 членов партии, еще 12 содержатся в заключении по уголовным обвинениям.

В партии связывают аресты активистов новой волной репрессий в стране.