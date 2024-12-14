Коллегия выборщиков Грузии избрала Михаила Кавелашвили президентом несмотря на протесты

Михаил Кавелашвили, бывший футболист и член правящей партии «Грузинская мечта», был избран президентом Грузии в четверг в первом туре голосования коллегии выборщиков, в котором 224 из 300 членов отдали свои голоса за него. 53-летний мужчина, выступавший за «Аланию» и «Манчестер Сити», является единственным кандидатом на пост президента, и теперь он занимает эту должность, несмотря на протесты оппозиции и призывы к новым выборам.

Выборы, проведенные в грузинском парламенте, знаменуют собой первый случай в истории страны, когда президент был избран не напрямую народом, а коллегией выборщиков, что вызвало широкую критику со стороны оппозиции. Тысячи демонстрантов собрались у здания парламента, протестуя против того, что они считают незаконным процессом.

Оппозиционные партии, бойкотировавшие выборы, утверждали, что избирательная коллегия, сформированная после спорных парламентских выборов в октябре, не имеет легитимности для избрания президента страны. Они обвиняют Кавелашвили в том, что он является марионеткой грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, чье влияние имеет большое значение в грузинском политическом ландшафте.

«Легитимность выборов находится под вопросом, и мы считаем, что в Грузии сейчас два президента: законная Саломе Зурабишвили и незаконный Михаил Кавелашвили, назначенный Иванишвили», — заявил в социальной сети председатель Международной торговой палаты Фади Асли.

Действующий президент Саломе Зурабишвили неоднократно осуждала выборы и настаивала на том, что она остается законным президентом Грузии. В своем заявлении она подчеркнула, что Грузии необходимо законное правительство, избранное народом, и повторила свой призыв к проведению новых парламентских выборов.

«Сегодняшние выборы — это пародия. Я никуда не пойду, потому что нашей стране нужны легитимный институт и правительство, представляющее волю народа», — заявила Зурабишвили. Она также выразила благодарность матерям, возглавляющим протесты против позиции правящей партии по переговорам о вступлении в Евросоюз.

Политический кризис углубился, поскольку оппозиционные партии потребовали новых и справедливых выборов. «Единственный выход из этого кризиса — новые и справедливые выборы», — заявил представитель партии «Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе в совместном заявлении оппозиционных групп.

Несмотря на растущие протесты и призывы к новым выборам, правящая партия «Грузинская мечта» продолжает реализацию планов по инаугурации Кавелашвили, которая назначена на 29 декабря. Между тем, в день выборов мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал зажечь рождественскую елку города перед зданием парламента, что станет символическим актом в ознаменование праздничного сезона на фоне продолжающихся протестов.

На международном фронте президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Кавелашвили после его избрания. В своем письме Алиев подчеркнул исторические связи между Азербайджаном и Грузией, построенные на взаимном уважении и сотрудничестве. Он выразил уверенность в том, что две страны продолжат укреплять стратегическое партнерство ради процветания и безопасности региона.

«Наши двусторонние отношения, основанные на прочном фундаменте взаимного уважения и доверия, расширяются и процветают. Я верю, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межправительственных отношений и стратегического партнерства ради процветания наших народов и стабильности нашего региона», — написал Алиев.

Политические беспорядки в Грузии далеки от завершения: лидеры оппозиции и протестующие обещают продолжить борьбу против того, что они считают политически сфальсифицированными выборами.