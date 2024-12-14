Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили
Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил Михаилу Кавелашвили поздравительное послание по случаю избрания его на пост президента Грузии.
Как сообщает сайт главы Азербайджана, в послании Алиев подчеркнул, что «азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга».
Президент Алиева выразил уверенность, что стороны будут «прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и расширение наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства».
Кавелашвили был избран президентом Грузии сегодня коллегией выборщиков на фоне политического кризиса и многодневных антиправительственных протестов.
По данным грузинских СМИ, президент Азербайджана стал первым главой государства публично поздравившим Кавелашвили.
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