Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили

Глава Азербайджана Ильхам Алиев направил Михаилу Кавелашвили поздравительное послание по случаю избрания его на пост президента Грузии.

Как сообщает сайт главы Азербайджана, в послании Алиев подчеркнул, что «азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга».

Президент Алиева выразил уверенность, что стороны будут «прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и расширение наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства».

Кавелашвили был избран президентом Грузии сегодня коллегией выборщиков на фоне политического кризиса и многодневных антиправительственных протестов.

По данным грузинских СМИ, президент Азербайджана стал первым главой государства публично поздравившим Кавелашвили.

