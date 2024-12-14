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(1 час назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев поздравил Михаила Кавелашвили

Глава  Азербайджана Ильхам Алиев направил Михаилу Кавелашвили поздравительное послание по случаю избрания его на пост президента Грузии.

Как сообщает сайт главы Азербайджана,  в послании Алиев подчеркнул, что «азербайджано-грузинские отношения продиктованы волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства, всегда поддерживали друг друга».

Президент Алиева выразил уверенность, что стороны будут  «прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и расширение наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства».

Кавелашвили был избран президентом Грузии сегодня коллегией выборщиков  на фоне политического кризиса и многодневных антиправительственных протестов.

По данным грузинских СМИ, президент Азербайджана стал первым главой государства публично поздравившим Кавелашвили.
 

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