Турция и Армения обсуждают возобновление железнодорожного сообщения

Представители Турции и Армении встретились на пограничном переходе Ахурян-Акьяка, чтобы обсудить открытие железнодорожного КПП, соединяющего две страны. Рубен Рубинян, специальный представитель Армении по переговорам о нормализации отношений с Турцией, сообщил о встрече в эфире Общественного телевидения Армении.

«Это железнодорожное сообщение, также известное как линия Карс-Гюмри, было в центре обсуждений», - заявил Рубинян. «Во встрече приняли участие соответствующие ведомства с обеих сторон, которые обсуждали техническую осуществимость открытия железной дороги. На встрече присутствовала значительная делегация, и переговоры прошли в весьма конструктивной атмосфере».

Рубинян добавил, что в обсуждениях также приняли участие представители ведомств, которым поручено восстановление исторического моста Ани.

Несмотря на прогресс, Рубинян подчеркнул, что между Арменией и Турцией нет формального политического соглашения о возобновлении работы железной дороги. «Пока нет соглашения, но обе стороны разделяют взаимопонимание, что их конечной целью является полное открытие границы. Такие технические обязательства являются частью нашей подготовки к такому развитию событий», — отметил он.

Первые обсуждения о возможном открытии пограничного перехода Ахурян-Акьяка начались в июле после встречи Рубиняна со своим турецким коллегой Сердаром Кылычем.

Транспортное сообщение между Турцией и Арменией было прервано с 1992 года, когда Анкара разорвала отношения, сославшись на военное присутствие Армении на территориях Азербайджана.

Возобновление железнодорожного сообщения, если оно будет достигнуто, может стать значительным шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами, которые на протяжении десятилетий не имели дипломатических отношений.