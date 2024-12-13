В Азербайджане общество остается равнодушным к любым действиям, связанным с политическими партиями

Новый закон «О политических партиях», принятый два года назад, вступивший в силу в начале прошлого года и подвергшийся критике со стороны Венецианской комиссии, уже дает о себе знать. 4 декабря деятельность двух политических партий — Партии свободы и Партии свободных демократов — была приостановлена ​​судебными постановлениями. Министерство юстиции в качестве причины обращения в суд указало несоответствия в документации этих партий.

Однако председатель Партии свободы Ахмад Орудж заявил, что никаких проблем с документами нет, и назвал роспуск партии политическим решением.

Некоторые эксперты полагают, что новое законодательство фактически упростило процесс роспуска политических партий и потенциально может быть использовано против определенных партий.

Член правления партии «Новый Азербайджан» (ПЕА), депутат Хикмет Бабаоглу сказал агентству «Туран», что деятельность любой политической партии связана с ее общественной активностью и политической организацией. «Некоторые партии не проявляют ни последовательности, ни активности в выражении позиций по внутриполитическим процессам или глобальным вопросам. Нет восприятия их общественной активности и перспектив на будущее. Соответственно, нет и общественно-политического спроса на деятельность таких партий. Если рассматривать эти партии как идеологические организационные центры, то мы видим, что у них отсутствуют такие политико-идеологические основы», - сказал он.

Относительно закрытия политических партий политик подчеркнул, что Минюст не может действовать вне рамок «Закона о политических партиях». «В конечном итоге сам закон распространяется и на Минюст», — отметил он.

По словам Бабаоглу, было бы лучше, если бы лидеры партий публично объяснили проблемы, которые привели к их роспуску. «Это дало бы более четкое понимание того, почему были приняты такие решения... «Закон о политических партиях» был принят для регулирования деятельности партий, а не для их ограничения. Министерство юстиции действует в соответствии с этой логикой», - сказал он.

В оппозиционных кругах нынешнее положение дел в политических партиях оценивается по-разному. Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА), которая стремится внести поправки в свой устав, уже несколько месяцев сообщает о препятствиях в этом вопросе.

По словам заместителя председателя AXCP Сеймура Хези, партия получила письмо от Министерства юстиции после своего последнего съезда 14 июня, в котором говорилось, что ее устав не соответствует некоторым принципам нового «Закона о политических партиях». «Хотя AXCP с этим не согласна, было принято коллективное решение рассмотреть предложенные поправки. Мы это сделали и подготовили новый проект устава. Чтобы утвердить этот устав, нам нужно провести съезд», — сказал он Радио Азадлыг.

Хэзи отметил, что ни Министерство юстиции, ни Государственный комитет по имуществу не предоставили место для проведения съезда, фактически оставив просьбы партии без ответа. «Мы обратились в суд, но это лишь формальный шаг. Реальность такова, что правительство не принимает текущий устав AXCP и не создает условий для принятия нового».

Получить комментарий Министерства юстиции по данному вопросу не удалось.

Политолог Насими Мамедли отмечает, что в настоящее время в стране действуют 25 партий. «Многопартийная политическая система, которая играет решающую роль в развитии демократии, к сожалению, стала непривлекательной для граждан Азербайджана», - сказал он.

По мнению аналитика, политические партии имеют большее влияние в двух сценариях:

В парламентских республиках, особенно с пропорциональной избирательной системой. В демократических и плюралистических обществах.

«В настоящее время в Азербайджане нет ни того, ни другого. В результате общество во многом остается равнодушным к любым действиям, связанным с политическими партиями», - подчеркнул Мамедли.

Он добавил, что как общественное, так и политическое участие в Азербайджане ограничено законами и практическими мерами.

От 66 партий до настоящего времени...

После обретения Азербайджаном независимости в 1991 году было зарегистрировано 66 политических партий. Вскоре после этого две из них были распущены.

В 2021 году шесть партий объявили о своем слиянии с правящей партией «Ени Азербайджан» (ПЕА), в результате чего число партий сократилось до 58.

После принятия нового «Закона о политических партиях» 31 партия обратилась в Министерство юстиции с заявлением о самороспуске.

Новый закон выдвинул на первый план вопрос перерегистрации партий. Требование к членству для регистрации было увеличено с 1000 до 5000 членов. Кроме того, закон предписывал вести реестр членов партии.

В сентябре этого года в устав Министерства юстиции были внесены изменения, наделяющие его полномочиями возбуждать в суде дела о приостановлении деятельности или роспуске политических партий в случаях, предусмотренных законом.