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(8 часов назад)
Почему арестовывают Азера Гасымлы и других общественных деятелей?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Почему арестовывают Азера Гасымлы и других общественных деятелей?

О недавних арестах, состоянии прав человека в стране, реакции международных организаций и Запада на происходящее в Азербайджане рассказала в программе «Сложный вопрос» политический психолог и супруга политолога, директора Института политического управления Азера Гасымлы Самира Гасымлы.

По словам Самиры Гасымлы, с началом новой волны арестов Азер Гасымлы и ряд других политиков отметили, что эта волна отличается от предыдущих. Например, от арестов 2014 года, когда был заблокирован сайт «Мейдан ТВ», приостановлена ​​деятельность Радио Свобода, расформированы неправительственные и молодежные организации.

Гасымлы подчеркнула, что наряду с репрессиями в отношении НПО и независимых СМИ одновременно происходило разрушение институциональных основ гражданского общества.
«Реакционные изменения были внесены в законы «О налогах», «СМИ», «О политических партиях» и другие. Все это привело к усилению изоляции страны. Однако в то время целью арестов было использование политических заключенных в качестве разменной монеты с Западом для достижения определенных уступок», - пояснила она.

По словам эксперта, Азер Гасымлы назвал новую волну арестов, начавшуюся в 2023 году, «геополитическими арестами».

«Что означают геополитические аресты? Это означает, что власти Азербайджана на фоне происходящих мировых геополитических процессов и разделённого на два лагеря мира сделали свой выбор в пользу авторитарной коалиции, в которую входят страны ШОС и БРИКС, и движутся в этом направлении», — утверждает она.

Гасымлы считает, что с падением режима Путина в России авторитарная коалиция рассыплется в прах, открыв путь к краху других диктатур, подобно тому, как это произошло с режимом Асада в Сирии.

 

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