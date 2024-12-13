Журналисту Meydan TV не предоставили возможность встречи с адвокатом

13 декабря журналисту Meydan TV Айнур Эльгюнеш, содержащейся в Бакинском СИЗО-1, не предоставили возможность встречи с ее адвокатом Эльчином Садыховым, Об этом Turan сообщил сам адвокат.

По его словам, с 14.00 по 16.40 он прождал в СИЗО, но подзащитную так и не привели.

«Я уточнял, и мне сказали, что Айнур Эльгюнеш уже вернули из Бакинского апелляционного суда» (сегодня рассматривалась ее жалоба на арест), - сказал Садыгов.

Адвокат расценил это, как нарушение права на защиту.