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(8 часов назад)
Айнур Эльгюнеш

Айнур Эльгюнеш

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналисту Meydan TV не предоставили возможность встречи с адвокатом

13 декабря журналисту Meydan TV Айнур Эльгюнеш, содержащейся в Бакинском СИЗО-1, не предоставили возможность встречи с ее адвокатом Эльчином Садыховым,  Об этом Turan  сообщил сам адвокат.

По его словам, с 14.00 по 16.40 он прождал в СИЗО, но подзащитную так и не привели.

«Я уточнял, и мне сказали, что Айнур Эльгюнеш уже вернули из Бакинского апелляционного суда» (сегодня рассматривалась ее жалоба на арест), - сказал Садыгов.

Адвокат расценил это, как нарушение права на защиту.

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