Экспортеров сельхозпродукции заставляют возвращать в страну вырученные средства
Экспортеров сельхозпродукции заставляют возвращать в страну вырученные средства
В течение ноября-декабря текущего года Генеральная прокуратура сообщила о более чем десяти уголовных против компаний, занимающихся экспортом сельхозпродукции и арестах их владельцев. При этом, говорилось о крупных денежных валютных сумм, «скрытых» в зарубежных банках.
13 декабря Генпрокуратура сообщила, что в результате действий прокуратур Наримановского и Сураханинского районов города Баку, в страну возвращено более 70 миллионов долларов США.
Прокуратурой продолжаются необходимые процессуальные мероприятия с целью возврата денег, вырученных в результате экспорта товаров и продукции, на уполномоченные банковские счета в Азербайджане.
Напомним, что прокуратура обвиняла предпринимателей в том, что они в нарушение законодательства, не возвращали выручку на свои банковские счета в Азербайджане.
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