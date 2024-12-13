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(8 часов назад)
Экспортеров сельхозпродукции заставляют возвращать в страну вырученные средства

Экспортеров сельхозпродукции заставляют возвращать в страну вырученные средства

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Экспортеров сельхозпродукции заставляют возвращать в страну вырученные средства

В течение ноября-декабря текущего года Генеральная прокуратура сообщила о более чем десяти уголовных против компаний, занимающихся экспортом сельхозпродукции и арестах их владельцев.  При этом, говорилось о крупных денежных валютных сумм, «скрытых» в зарубежных банках.

13 декабря Генпрокуратура сообщила, что в результате действий прокуратур Наримановского и Сураханинского районов города Баку, в страну возвращено более 70 миллионов долларов США.

Прокуратурой продолжаются необходимые процессуальные мероприятия с целью возврата денег, вырученных в результате экспорта товаров и продукции, на уполномоченные банковские счета в Азербайджане.

Напомним, что прокуратура обвиняла предпринимателей в том, что они в нарушение законодательства, не возвращали выручку на свои банковские счета в Азербайджане.

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