Экспортеров сельхозпродукции заставляют возвращать в страну вырученные средства

В течение ноября-декабря текущего года Генеральная прокуратура сообщила о более чем десяти уголовных против компаний, занимающихся экспортом сельхозпродукции и арестах их владельцев. При этом, говорилось о крупных денежных валютных сумм, «скрытых» в зарубежных банках.

13 декабря Генпрокуратура сообщила, что в результате действий прокуратур Наримановского и Сураханинского районов города Баку, в страну возвращено более 70 миллионов долларов США.

Прокуратурой продолжаются необходимые процессуальные мероприятия с целью возврата денег, вырученных в результате экспорта товаров и продукции, на уполномоченные банковские счета в Азербайджане.

Напомним, что прокуратура обвиняла предпринимателей в том, что они в нарушение законодательства, не возвращали выручку на свои банковские счета в Азербайджане.