Посольство Азербайджана в Тегеране возобновляет консульские услуги

С 15 декабря в посольстве Азербайджана в Иране возобновит свою деятельность консульский отдел. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Номер консульского отдела: (+98 21) 22 59 62 90/91, факс – 22596310, электронная почта: tehran@mission.mfa.gov.az

Ранее, после полуторагодичного перерыва, 15 июля возобновило свою деятельность само посольства Азербайджана в Тегеране.

Напомним, что весь состав посольства Азербайджана покинул Тегеран после того, как 27 января 2023 года вооруженный автоматом гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде ворвался в посольство и расстрелял охрану. В результате, погиб один и было ранено двое сотрудников посольства.

Баку расценил случившееся, как теракт и потребовал соответствующей оценки властей Ирана. Не удовлетворившись реакцией официального Тегерана, руководство Азербайджана приняло решение об эвакуации посольства.

Суд в Иране приговорил атаковавшего посольство террориста к смертной казни.

Однако нет никакой информации о том, был ли этот приговор приведен в исполнение.