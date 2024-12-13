Посольство Азербайджана в Тегеране возобновляет консульские услуги
Посольство Азербайджана в Тегеране возобновляет консульские услуги
С 15 декабря в посольстве Азербайджана в Иране возобновит свою деятельность консульский отдел. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Номер консульского отдела: (+98 21) 22 59 62 90/91, факс – 22596310, электронная почта: tehran@mission.mfa.gov.az
Ранее, после полуторагодичного перерыва, 15 июля возобновило свою деятельность само посольства Азербайджана в Тегеране.
Напомним, что весь состав посольства Азербайджана покинул Тегеран после того, как 27 января 2023 года вооруженный автоматом гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде ворвался в посольство и расстрелял охрану. В результате, погиб один и было ранено двое сотрудников посольства.
Баку расценил случившееся, как теракт и потребовал соответствующей оценки властей Ирана. Не удовлетворившись реакцией официального Тегерана, руководство Азербайджана приняло решение об эвакуации посольства.
Суд в Иране приговорил атаковавшего посольство террориста к смертной казни.
Однако нет никакой информации о том, был ли этот приговор приведен в исполнение.
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