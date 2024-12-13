  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain5.40 C
  • Суббота, 14 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Посольство Азербайджана в Тегеране возобновляет консульские услуги

Посольство Азербайджана в Тегеране возобновляет консульские услуги

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство Азербайджана в Тегеране возобновляет консульские услуги

С 15 декабря в посольстве Азербайджана в Иране возобновит свою деятельность консульский отдел.  Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Номер консульского отдела: (+98 21) 22 59 62 90/91, факс – 22596310, электронная почта: tehran@mission.mfa.gov.az

Ранее, после полуторагодичного перерыва, 15 июля возобновило свою деятельность само посольства Азербайджана в Тегеране.

Напомним, что весь состав посольства Азербайджана покинул Тегеран после того, как 27 января 2023 года вооруженный автоматом гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде ворвался в посольство и расстрелял охрану.  В результате, погиб один и было ранено двое сотрудников посольства.

Баку расценил случившееся, как теракт и потребовал соответствующей оценки властей Ирана. Не удовлетворившись реакцией официального Тегерана, руководство Азербайджана приняло решение об эвакуации посольства.

Суд в Иране приговорил атаковавшего посольство террориста к смертной казни.

Однако нет никакой информации о том, был ли этот приговор приведен в исполнение.

Написать отзыв

Политика

Azər Qasımlı və digər ictimai şəxslər niyə həbs olunurlar? – Samirə Qasımlı ilə gündəm müzakirəsi Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей