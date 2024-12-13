Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял в пятницу делегацию во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО Максом Нильсеном.

Велиев информировал гостей о реформах в Азербайджанской армии и высоко оценил сотрудничество с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития отношений.

Нильсен в свою очередб, высоко оценил вклад военнослужащих Азербайджана в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в области военного образования и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны.