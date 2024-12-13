  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain5.40 C
  • Суббота, 14 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял в пятницу делегацию во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО Максом Нильсеном.

Велиев информировал гостей о реформах в Азербайджанской армии и высоко оценил сотрудничество с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития отношений.

Нильсен в свою очередб, высоко оценил вклад военнослужащих Азербайджана в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других  мероприятиях.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в области военного образования и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны.

Написать отзыв

Политика

Azər Qasımlı və digər ictimai şəxslər niyə həbs olunurlar? – Samirə Qasımlı ilə gündəm müzakirəsi Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей