Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО
Начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял в пятницу делегацию во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО Максом Нильсеном.
Велиев информировал гостей о реформах в Азербайджанской армии и высоко оценил сотрудничество с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития отношений.
Нильсен в свою очередб, высоко оценил вклад военнослужащих Азербайджана в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в области военного образования и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении Минобороны.
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