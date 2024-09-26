Постскриптум к встрече премьер-министр Армении Пашинян и президента Турции Эрдоган в Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН

24 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели значимую встречу в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Эта встреча знаменует собой заметное развитие в продолжающихся усилиях по нормализации отношений между Арменией и Турцией, причем оба лидера подчеркивают диалог как ключевой компонент этого процесса.

Встреча состоялась в «Доме Турции», символическом месте, которое подчеркнуло дипломатические усилия Турции во время мероприятия ООН. Президент Эрдоган воспользовался случаем, чтобы вручить Пашиняну памятный подарок, что стало жестом доброй воли. Хотя точное содержание их обсуждений остается нераскрытым, как сообщается, Пашинян проинформировал Эрдогана о текущем статусе процесса нормализации отношений между двумя странами, который начал набирать обороты в последние годы после десятилетий напряженных отношений.

Оба лидера публично подчеркивали необходимость диалога для решения давних проблем, включая исторические обиды и проблемы региональной безопасности. «Армения рассматривает диалог с Турцией как нечто важное не только для двусторонних отношений, но и для стабильности всего региона», — заявил высокопоставленный армянский правительственный чиновник, отражая позицию Пашиняна. Это мнение перекликается с более ранними усилиями по восстановлению связей, в ходе которых летом 2024 года состоялись встречи на высоком уровне.

Турция, которая поддерживала сложные отношения с Арменией, во многом из-за спора о Геноциде армян и региональных конфликтов, также дала понять, что заинтересована в том, чтобы перевернуть новую страницу. «Эта встреча является важным шагом на пути к стабилизации Южного Кавказа, и мы надеемся продолжить эти обсуждения», — отметил турецкий дипломатический источник после встречи.

Аналитики рассматривают эту встречу как часть более широкой региональной перекалибровки. Южный Кавказ остается регионом геополитических трений. Некоторые эксперты полагают, что нормализация армяно-турецких отношений может положительно повлиять на мирные усилия в регионе, хотя это остается деликатным балансирующим актом для всех вовлеченных сторон.

«Оба лидера находятся под внутренним и международным давлением, требующим от них найти долгосрочные решения, которые могли бы способствовать региональной стабильности. Эта встреча демонстрирует приверженность обеих сторон продолжению этих усилий, даже если не будет немедленных прорывов», — сказал политический аналитик, специализирующийся на Кавказе.

Несмотря на оптимизм, окружающий этот диалог, проблемы остаются. Армянское и турецкое общества продолжают испытывать взаимное недоверие, а неразрешенные исторические обиды являются существенным препятствием. Кроме того, геополитическое соперничество между Арменией и Азербайджаном усложняет любое потенциальное сближение между Ереваном и Анкарой. Прочный союз Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым означает, что любое существенное движение в турецко-армянских отношениях, скорее всего, будет пристально изучаться в Баку.

Некоторые критики в Армении скептически относятся к намерениям Турции. «Всегда есть опасения, что Турция может использовать это как стратегический ход для укрепления своего влияния на Южном Кавказе, не решая при этом основные проблемы», — сказал армянский оппозиционер.

Тем не менее, встреча Пашиняна и Эрдогана рассматривается как позитивный шаг вперед, поскольку оба лидера подчеркивают важность диалога. Международное сообщество будет внимательно следить за тем, приведут ли эти дипломатические усилия к ощутимому прогрессу в нормализации армяно-турецких отношений.

Путь к стабильности?

Продолжение встреч на высоком уровне, как в Нью-Йорке, дает надежду, что Армения и Турция в конечном итоге смогут преодолеть свои исторические разногласия. Символическое создание «Дома Турции» и обмен подарками отражают намерение обоих лидеров способствовать более дружественным отношениям. Однако путь к стабильности потребует не только диалога, но и конкретных действий по решению основных проблем, которые разделяют эти страны.

«Проблемы реальны, но реальны и возможности», — сказал западный дипломат, знакомый с ходом переговоров. «Оба лидера признают, что мир и стабильность на Южном Кавказе не могут быть достигнуты без конструктивной роли их стран».