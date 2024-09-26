Путин: Россия применит ядерный ответ в случае нападения с применением обычного оружия

Президент России Владимир Путин объявил о важном предложении по внесению поправок в доктрину ядерного сдерживания России, обозначив более агрессивную позицию в отношении потенциального применения ядерного оружия перед лицом обычных военных угроз. Выступая на заседании Совета безопасности в среду, Путин предложил расширить список сценариев, которые оправдали бы развертывание ядерного арсенала России, подчеркнув готовность страны использовать такое оружие в ответ на обычные атаки.

«Современный мир становится все более непредсказуемым, — заявил Путин, обращаясь к ключевым военным должностным лицам. — Россия должна быть готова защищать себя от любых угроз, исходящих как от обычных, так и от ядерных источников. Это вопрос не только нашей национальной безопасности, но и сохранения глобальной стабильности».

Изменения в Доктрине

Предлагаемые изменения отражают существенный сдвиг в политике ядерного сдерживания России. Исторически использование ядерного оружия было зарезервировано для возмездия за ядерное нападение или угрозу самому существованию российского государства. Однако недавние комментарии Путина указывают на меняющуюся точку зрения Кремля о том, что обычные угрозы — особенно те, которые представляют собой передовые военные технологии НАТО и других противников — также могут потребовать ядерного ответа.

В своем выступлении Путин подчеркнул важность поддержания надежного сдерживания, особенно с учетом растущего развертывания передовых систем вооружения НАТО и усиливающейся милитаризации Восточной Европы. «Мы не являемся инициаторами этой гонки вооружений, но мы будем жестко реагировать, чтобы защитить свой суверенитет», — сказал он.

Международная реакция

Предложение Путина, вероятно, вызовет тревогу в западных столицах, где союзники по НАТО уже выразили обеспокоенность военной деятельностью России вблизи Украины и вдоль ее западных границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность потенциальной эскалацией.

«Это предложение вызывает глубокую обеспокоенность», — говорится в заявлении Столтенберга. «Любое снижение порога применения ядерного оружия увеличивает риск катастрофического конфликта. Мы призываем Россию проявлять осторожность и сохранять обязательства по международным ядерным соглашениям».

В Вашингтоне представители Госдепартамента США поспешили осудить риторику Путина. «Это опасная эскалация», — заявил представитель. «Мир должен стремиться к ядерной деэскалации, а не к дальнейшему закреплению этого оружия в наших военных доктринах».

Российские военные эксперты: сдерживающий фактор или провокация?

В России военные эксперты разделились во мнениях относительно последствий предложенных Путиным поправок. Некоторые рассматривают изменения как необходимый ответ на то, что они считают все более враждебной международной обстановкой.

«Россия сталкивается с множеством угроз со стороны НАТО и его союзников, а современная война стирает границы между обычным и ядерным применением оружия», — сказал Виктор Муратов, военный аналитик, тесно связанный с Министерством обороны России. «Разработка Западом гиперзвуковых ракет и других современных систем вооружения означает, что мы должны быть готовы к любому сценарию. Расширение нашего ядерного сдерживания — рациональный шаг в этом контексте».

Однако другие предупреждают, что этот сдвиг может быть расценен как ненужная провокация, потенциально вызывающая опасную эскалацию с Западом. «Расширяя сценарии, в которых может быть использовано ядерное оружие, Россия рискует послать неверный сигнал», — отметила Елена Макарова, эксперт по внешней политике Российского совета по международным делам. «Это может подстегнуть гонку вооружений и сделать дипломатию еще более сложной».

Наследие сдерживания

Предложение Путина прозвучало на фоне давней зависимости России от ядерного оружия как основы ее военной доктрины. Обладая одним из крупнейших в мире ядерных арсеналов, Россия часто представляла свои ядерные возможности как стабилизирующую силу, призванную предотвращать конфликты, а не разжигать их. Но в последние годы напряженность в отношениях с НАТО и Соединенными Штатами по таким вопросам, как Украина, противоракетная оборона и военные учения, заставила Москву пересмотреть свои оборонные стратегии.

Аналитики полагают, что этот сдвиг в политике может быть попыткой Путина укрепить глобальные позиции России в то время, когда санкции и международная изоляция давят на Кремль. «Путин явно посылает Западу сигнал о том, что Россия не отступит», — сказал Павел Фельгенгауэр, московский военный аналитик. «Речь идет о демонстрации силы как иностранным противникам, так и своей внутренней аудитории».