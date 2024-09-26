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(3 часа назад)
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

О встрече Блинкеа с Байрамовым и Мирзояном

Госсекретарь США Энтони Блникен сегодня вечером в 18:15 (по бакинскому времени) встретится в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении для проведения мирных переговоров, сообщает американский корреспондент TURAN .

Госсекретарь соберет министров в нью-йоркском отеле в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как ранее сообщало агентство TURAN, это будет вторая трехсторонняя встреча Блинкена с его азербайджанскими и армянскими коллегами на территории США менее чем за три месяца.

В последний раз ведущие дипломаты собирались вместе во время саммита НАТО в Вашингтоне.

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