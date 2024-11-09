Взрыв на железнодорожной станции Кветта в Пакистане унес жизни 24 человек, десятки получили ранения

По меньшей мере 24 человека погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва на железнодорожной станции в Кветте, юго-западный Пакистан, местные власти подтвердили в четверг. Взрыв, который произошел в ранний полуденный час пик, по всей видимости, был делом рук террориста-смертника, заявила полиция.

Начальник полиции провинции Белуджистан, где находится Кветта, сообщил агентству Reuters, что взрыв произошел в одно из самых загруженных часов дня. «Многие из раненых находятся в критическом состоянии, и число погибших может возрасти», — отметил он. Первоначальные расследования показывают, что атака была направлена ​​на военнослужащих из близлежащей пехотной школы.

Армия освобождения Белуджистана (BLA), сепаратистская группировка, запрещенная в России, взяла на себя ответственность за нападение. В своем заявлении группировка заявила, что нацелилась на военных, чтобы «послать сообщение» против того, что она назвала государственным угнетением в регионе.

Белуджистан, крупнейшая по площади провинция Пакистана, богата газом и минеральными ресурсами, но страдает от беспорядков. Этнические белуджские сепаратисты, включая BLA, десятилетиями ведут мелкомасштабное восстание против пакистанского государства, требуя большей автономии и большей доли ресурсов провинции. Регион граничит с Афганистаном на севере и с Ираном на западе, его население составляет около 15 миллионов человек.

Взрыв произошел на фоне возросших проблем безопасности в Пакистане, поскольку страна борется с ростом воинственности после возвращения Талибана в соседний Афганистан. Власти усилили патрулирование в Кветте, опасаясь дальнейших нападений в ближайшие дни. Ведется расследование инцидента, с упором на установление виновных и оценку потенциальных упущений в сфере безопасности.