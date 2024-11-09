9 ноября в Баку открылся Украинский центр

В открытии приняли участие посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, посол Евросоюза в Азербайджане и послы других стран, а также представители общественности.

Руководитель центра Ольга Гусева заявила, что целью учреждения является дальнейшее расширение украинско-азербайджанских культурных связей.

Она отметила, что в Центре пройдут показы украинских фильмов, выставки, театральные постановки, вечера музыки и моды. Одновременно в Центре будут организованы курсы украинского языка и лекции по истории Украины.

В центре организованы две фотовыставки: «У меня есть желание» состоит из фотографий разных авторов и ее тема – война на Украине. Еще одна фотовыставка называется «Детские мысли».

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, говоря о тесных и длительных дипломатических отношениях между Азербайджаном и Украиной, также отметил, что политические, культурные и экономические связи между двумя странами продолжаются уже много лет.

Посол отметил, что Центр действовал и в предыдущие годы, но сейчас он обновился и продолжит работу. Он поблагодарил Азербайджан и международных партнеров за поддержку:

"Я благодарю США, Великобританию, Европейский Союз и всех тех, кто поддержал наших граждан, которые были вынуждены бежать от войны, начатой ​​Российской Федерацией.

Надеюсь, что этот Центр станет местом, где будут звучать украинские песни и пропагандироваться украинские культурные ценности».

Председатель правления Конгресса украинцев в Азербайджане Юрий Осадченко заявил, что украинцы участвовали в Карабахской войне и отдали свой долг Родине. Сегодня Украина ведет кровавую войну. Она находится между двумя системами – людьми, стремящимися к демократии и свободе, и деспотичным соседом. Но в конечном итоге Украина победит».

Отвечая на вопросы Turan, посол Юрий Гусев сообщил, что с момента нападения России на Украину объем гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, приближается к 40 миллионам долларов.

Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины и мы надеемся, что он продолжит ее поддерживать. Мы являемся стратегическим партнером Азербайджана и это очень важно для нас», - отметил он.

Посол отметил, что украинское государство заинтересовано в сотрудничестве украинских и азербайджанских университетов, и этот вопрос будет обсуждаться в рамках COP29.

Относительно того, примет ли В.Зеленский участие в конференции COP-29, Ю.Гусев сообщил, что об этом будет сообщено в ближайшее время.