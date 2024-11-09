Министерство юстиции США утверждает, что Иран готовил убийство бывшего президента Дональда Трампа
Министерство юстиции США 8 ноября объявило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предположительно вступил в сговор с целью убийства бывшего президента Дональда Трампа, говорится в заявлении на веб-сайте министерства.
Власти США предъявили обвинение 51-летнему агенту КСИР Фархаду Шакери. Прокуроры утверждают, что Шакери «руководил сетью сообщников, участвовавших в реализации планов Ирана по убийству своих целей, включая бывшего президента Дональда Трампа», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что «благодаря настойчивым усилиям ФБР преступные планы были сорваны».
По данным Министерства юстиции США, 7 октября 2024 года Шакери получил задание разработать план убийства Дональда Трампа. Кроме того, КСИР поручил Шакери следить за двумя гражданами США еврейского происхождения в Нью-Йорке и организовать их убийства, а также следить за израильскими туристами в Шри-Ланке.
Двое сообщников Шакери, 49-летний Карлайл Ривера и 36-летний Джоната Лоудхолт, были арестованы в США. Следователи утверждают, что они выслеживали ирано-американца в Нью-Йорке и готовились убить его. Прокуроры указывают, что целью был журналист, критикующий иранские власти.
Фархад Шакери, родом из Ирана, жил в Соединенных Штатах с детства до своей депортации в 2008 году после 14-летнего тюремного заключения за кражу со взломом. Власти полагают, что во время своего заключения Шакери установил связи с лицами, которых он позже нанял для выполнения задач по наблюдению от имени КСИР.
Шакери по-прежнему находится на свободе и, как полагают, в Иране.
В сентябре сотрудники предвыборной кампании Трампа сообщили, что Управление директора национальной разведки предупредило об иранских угрозах в отношении Трампа, о чем сообщило ABC News. Впоследствии команда Трампа потребовала усиления мер безопасности, а конгрессмен Майкл Уолц призвал к военной авиационной поддержке поездок Трампа. Президент Джо Байден ответил назначением защиты Трампу «как действующему президенту».
ФБР расследует два покушения на Трампа. Первое произошло в Пенсильвании 13 июля, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо во время митинга. Участник был убит, а стрелок был нейтрализован снайпером. Второе покушение произошло 15 сентября во Флориде недалеко от гольф-клуба, где присутствовал Трамп. Сотрудники службы безопасности обнаружили винтовку в кустах и задержали подозреваемого после ответного огня.
Иранские власти ранее угрожали Трампу ответными мерами за приказ убить командующего КСИР генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.
Министерство иностранных дел Ирана отрицает свою причастность к предполагаемому заговору с целью убийства Трампа. В своем заявлении представитель МИД Исмаил Баги отверг обвинения как «совершенно необоснованные» и назвал их «позорным заговором», организованным израильскими кругами и иранской оппозицией.
Ранее Министерство юстиции США утверждало, что Иран подготовил заговор с целью убийства Трампа и обвинило агента КСИР Фархада Шакери в организации группы заговорщиков в Нью-Йорке с целью убийства бывшего лидера США. В июне ФБР арестовало гражданина Пакистана, который, как сообщается, искал киллера для убийства Трампа по поручению иранского правительства.
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