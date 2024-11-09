Сьюзи Уайлс назначена главой администрации Дональда Трампа в период его президентского перехода

Сьюзи Уайлс, закулисный стратег, которой приписывают организацию выдающегося политического возвращения Дональда Трампа, назначена новым главой аппарата Белого дома. Это первый случай, когда женщина займет эту должность в администрации Трампа, говорится в статье CNN.

67-летняя Уайлз давно признана грозной силой, движущей третью президентскую кампанию Трампа. Несмотря на ее значительное влияние, она оставалась в значительной степени вне поля зрения общественности во время празднования победы Трампа на выборах в среду утром, на котором присутствовала разнообразная группа сторонников, включая членов семьи, давних друзей, ключевых советников и известных личностей, таких как генеральный директор Ultimate Fighting Championship Дана Уайт.

В заявлении, опубликованном в четверг, Трамп похвалил Уайлс, сказав: «Сьюзи жесткая, умная, инновационная, и ею все восхищаются и ее уважают. Сьюзи продолжит неустанно работать, чтобы сделать Америку снова великой».

Назначение Уайлз произошло в поворотный момент, когда Трамп готовится вернуться в Белый дом на Пенсильвания-авеню, 1600. Известная своим сдержанным, но эффективным подходом, Уайлз руководила политическими операциями Трампа из Мар-а-Лаго, привнося в его кампании уровень дисциплины и порядка, который был необходим для его устойчивого влияния в Республиканской партии.

«Она блестящая, жесткая, стратегичная», — написал в четверг в Twitter представитель Флориды Джаред Московиц, демократ. «Она будет хорошо служить стране».

Опыт Уайлз как опытного лоббиста и политического деятеля охватывает десятилетия, включая роли в Mercury, национальной лоббистской фирме, и Ballard Partners, где она тесно сотрудничала с аппаратом Трампа по сбору средств. Ее стратегическая проницательность сыграла решающую роль в руководстве кампаниями Трампа, особенно в ключевых колеблющихся штатах, таких как Флорида.

Несмотря на свой обширный опыт, Уайлз сохраняет сдержанную публичную позицию, часто носит поляризованные солнцезащитные очки-авиаторы и предпочитает оставаться за кулисами. Ее способность ориентироваться в сложном внутреннем круге Трампа принесла ей прозвище «Ледяная дева» среди его соратников, что отражает ее способность сохранять самообладание и обеспечивать дисциплину в администрации.

Выбор Трампом Уайлс сигнализирует о потенциальном изменении его подхода к управлению, используя ее позицию сотрудничества с прессой и теплые отношения с демократами, чтобы, возможно, смягчить некоторые из наиболее конфронтационных элементов его риторики. Этот шаг развеял опасения некоторых его союзников относительно первоначальных намерений администрации.

Однако роль начальника штаба в предыдущих администрациях Трампа была бурной: в течение его первого срока сменилось четыре начальника, самый долгий срок пребывания в должности составил 17 месяцев при Джоне Келли. Назначение Уайлз ставит под сомнение ее способность справляться с присущими этой должности трудностями, особенно учитывая историю Трампа с частой текучкой кадров и спорными отношениями с его помощниками.

Источники, близкие к Трампу и Уайлсу, указали, что ее назначение сопровождается значительными полномочиями по управлению доступом в Овальный кабинет, что направлено на привнесение большей структурированности и эффективности в деятельность администрации. «Клоунская машина не может въезжать в Белый дом по своему желанию», — сказал источник, знакомый с обсуждениями. «И он с ней согласен».

Пока переходная команда Трампа готовится к последним неделям перед инаугурацией, лидерство Уайлс будет иметь решающее значение в формировании стратегического направления администрации. Ее послужной список поддержания дисциплины и содействия стратегическим альянсам предполагает, что она может сыграть ключевую роль в управлении сложностями стиля управления Трампа.

В условиях возросших проблем безопасности и сохраняющейся политической напряженности как внутри страны, так и за рубежом назначение Уайлса подчеркивает важность, которую Трамп придает опытному стратегическому руководству, стремясь укрепить свои позиции и реализовать свою политическую повестку дня.