ПНФА обеспокоена за судьбу Ниямеддина Ахмедова

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) потребовала освободить всех политзаключенных в преддверии климатической конференции COP29.

Заявление партии опубликовано на странице лидера ПНФА Али Керимли в Facebook.

Партия также обеспокоена за судьбу ее осужденного активиста Ниямеддина Ахмедова.

“Ниямеддин Ахмедов неделю назад объявил в тюремнои заключении голодовку. Он требовал освобождения всех политзаключенным накануне COP 29. Однако правящий режим ответил на его голодовку с еще большим беззаконием. Его вывезли из исправительного учреждения N12 и сейчас место содержания Ниямеддина Ахмедова неизвестно. Его полностью изолировали. Мы даже не знаем сейчам жив ли он или нет. Мы требуем от властей Азербайджана прекратить давление на Ахмедова. Требование его акции голодовки мы все поддерживаем.

Накануне COP 29 мы требуем освобождения всех политзаключенных», - заявил Керимли.

Он отметил, что Ахмедов наказан за свою непреклонность и верность своим убеждениям.

Керимли считает, что Ахмедов был осужден к 13 годам лишения свободы за то, что был рядом с ним на акции 19 октября 2019 года до конца и старался защитить его от насилия лиц в штатском.

* Ахмедов был арестован в апреле 2020 года по обвинению в нарушении карантинного режима. Позже против его обвинили по ст. 214-1 (финансированию терроризма) УК.

После этого его обвинили по ст. 281 (публичные призывы против государства) и 233-1 ( приобретение, хранение предметов запрещенных законом в гражданском обороте) УК.

По приговору суда Ахмедов был осужден на 13 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Ахмедов отверг предъявленные ему обвинения. Правозащитники признали Ахмедова политзаключенным.

