Азербайджан добился самого быстрого роста скорости интернета в СНГ, но потребители требуют выбора, а не только скорости

По данным Агентства по информации и коммуникационным технологиям (ICTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, в Азербайджане зафиксирован самый высокий рост средней скорости загрузки (76,25%) и скорости загрузки (68,38%) для фиксированного широкополосного интернета среди стран СНГ. В отчете, основанном на данных Speedtest Global Index, проанализирована производительность интернета в Азербайджане и других странах СНГ, и отмечено значительное улучшение с июня 2023 года по август 2024 года.

За этот период число интернет-подписчиков в Азербайджане превысило 2,1 миллиона, что свидетельствует о расширении цифрового проникновения. Исследование сравнивало скорость интернета и задержку в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане и Узбекистане, предоставляя информацию о производительности как фиксированного широкополосного, так и мобильного интернета.

В отчете также отмечается значительное улучшение скорости мобильного интернета. В сентябре 2023 года средняя скорость мобильной загрузки в Азербайджане составила 44,88 Мбит/с, увеличившись на 23,93% и достигнув 55,62 Мбит/с за тот же период этого года. Средняя скорость загрузки для мобильного интернета выросла на 15,94% с 13,11 Мбит/с до 15,20 Мбит/с, что позволило Азербайджану подняться с 56-го на 48-е место в мировом рейтинге, поднявшись на 8 позиций.

Несмотря на эти достижения, местные эксперты утверждают, что скорость сама по себе не решает фундаментальных проблем, с которыми сталкиваются пользователи интернета. Осман Гюндуз, глава организации «Мультимедиа», утверждает, что министерство должно отдать приоритет выбору потребителей, а не конкуренции, основанной исключительно на скорости. «Реальная проблема заключается не в самой скорости, а в отсутствии выбора в интернет-планах. Провайдеры одновременно повысили минимальные тарифы и ограничили возможности для потребителей, ограничив возможность выбора скорости интернета, которая соответствует их потребностям и бюджету», — заявил Гюндуз в социальной сети X.

По словам Гюндуза, текущая политика навязывает высокоскоростные интернет-пакеты в 100 Мбит/с тем, кто может не нуждаться в них или не может себе их позволить, например, пожилым жителям отдаленных деревень. «В то время как министерство празднует рост страны в международных рейтингах скорости, оно игнорирует растущее недовольство среди пользователей, которые не могут выбрать более низкоскоростные, более доступные варианты», - добавил он.

ICTA утверждает, что Азербайджан достиг своих целей по скорости интернета по состоянию на январь 2024 года. Однако группы по защите прав потребителей предупреждают, что без решения более широкой проблемы рыночного выбора стремление к более высоким скоростям может не полностью удовлетворить потребности всех пользователей, особенно в сельских и малообеспеченных районах. Дебаты подчеркивают критический разрыв между заголовочными улучшениями скорости и повседневным опытом потребителей, что ставит под сомнение более широкий подход к регулированию предоставления интернет-услуг в Азербайджане.