Российские военные терпят значительные неудачи на поле боя, что ставит под сомнение устойчивость их продолжающегося наступления. Согласно недавнему отчету Института изучения войны (ISW), растущие потери и тактические недостатки подрывают моральный дух, особенно среди ультранационалистического сообщества военных блогеров России, которые открыто критиковали то, что они называют «мясорубочными» атаками.

ISW подчеркнул, что с октября 2023 года российские войска только в Покровском районе потеряли бронетехнику и танки численностью не менее пяти дивизий. Несмотря на попытки сосредоточить значительную военную технику вдоль ключевых участков фронта, истощение танков и бронемашин советской эпохи в сочетании с ограниченными производственными мощностями позволяет предположить, что такие потери недопустимы в долгосрочной перспективе.

Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября отметил, что потери россиян достигли примерно 1200 в день, что эквивалентно примерно 36 000 в месяц. Масштаб этих потерь ставит под сомнение способность России поддерживать нынешний темп операций, особенно в отсутствие новой волны принудительной мобилизации.

Президент России Владимир Путин признал растущую нехватку рабочей силы во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай» 7 сентября. Он указал на зависимость от труда мигрантов для восполнения нехватки рабочей силы, поскольку внутренние усилия по набору персонала терпят неудачу. По данным ISW, Кремль прибегает к давлению на мигрантов, заставляя их записываться в армию, чтобы компенсировать истощение на поле боя.

В отчете ISW предупреждается: «Российская армия почти наверняка не сможет выдерживать ежедневные потери более 1200 солдат бесконечно, особенно с учетом того, что Путин стремится избежать нового раунда принудительной мобилизации. Даже если бы был введен широкомасштабный призыв, он не решил бы основную проблему: баланс между спросом на рабочую силу в промышленности и необходимостью пополнения передовых подразделений».

Известные российские военные блогеры, известные как «военкоры», все чаще критикуют несоразмерные потери, понесенные пехотными подразделениями. Ультранационалистическое сообщество выразило разочарование тем, что они считают безрассудным пренебрежением к жизням солдат, обвиняя высшее командование в применении нескоординированной и неэффективной тактики.

Один бывший инструктор из подразделения «Шторм-З», который теперь ведет блог анонимно, посетовал 8 ноября, что подготовка штурмовых отрядов занимает не менее шести месяцев, однако командиры относятся к ним как к расходному материалу, в первую очередь выполняющему задачу «ловли дронов и осколков». Он описал высокие потери пехоты как результат последовательных мелкомасштабных штурмовых волн, которые он охарактеризовал как «глупые» и «неорганизованные». По его словам, недавние успехи России были «непропорциональны затраченным человеческим и материальным ресурсам».

ISW отметила, что сообщество военных блогеров недавно выразило обеспокоенность по поводу случаев, когда операторам беспилотников приказывали выполнять прямые штурмовые роли в качестве наказания. Аналитики утверждают, что дальнейшее использование плохо обученного персонала в тактике «мясорубки» с высоким уровнем потерь вряд ли приведет к значительному прогрессу и может еще больше подорвать поддержку этих влиятельных националистических комментаторов. Чувствительность Кремля к критике со стороны этого сообщества может повлиять на будущие военные и стратегические решения.

Основные выводы из отчета ISW от 9 ноября:

По имеющимся данным, российские войска потеряли около 200 танков и более 650 бронемашин, а также около 80 000 человек личного состава, при этом взяв под контроль около 1500 квадратных километров в ходе интенсивных операций в сентябре и октябре 2024 года.

Российские войска могут получить тактические преимущества, если украинские силы не смогут остановить их продвижение, однако они не могут бесконечно нести такие высокие потери ради ограниченных территориальных завоеваний.

Продолжающийся конфликт наносит серьезный урон, как военному персоналу, так и технике, поднимая вопросы о способности Кремля поддерживать свою текущую стратегию без существенного изменения политики или тактики. По мере того, как война затягивается, растущее недовольство среди националистических военных комментаторов может оказаться дополнительным внутренним вызовом для Путина, усложняя принятие им решений по мере приближения зимы.