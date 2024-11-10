Спекуляции вокруг COP29: абсурдные заявления европейских депутатов и властей Азербайджана

Член Европейского парламента Майкл Блосс, известный своей экологической активностью, сообщил Euronews 1 ноября, что европейским депутатам было рекомендовано проявлять осторожность во время COP29, запланированного к проведению в Азербайджане. По словам Блосса, перед поездкой в ​​Баку на саммит им будут предоставлены одноразовые телефоны и ноутбуки.

Европейский депутат считает, что их данные могли быть украдены во время пребывания в Баку: «Советники по безопасности предупредили нас о риске взлома наших устройств. Эта мера предосторожности основана на личном опыте взаимодействия с репрессивной средой региона. Даже будучи членами Европейского парламента, мы не можем свободно общаться, не опасаясь слежки со стороны правительства».

Ранее глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе заявил, что парламентарии и представители НПО не решаются посетить Азербайджан для участия в саммите.

Учитывая серьезность обвинений Майкла Блосса, они вызывают несколько вопросов.

Эксперт по безопасности Арастун Оруджлу поделился своими соображениями по этому вопросу с ASTNA.

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Вопрос: Арастун бей, существует ли реальная возможность того, что европейские депутаты могут подвергнуться слежке и киберпреступности во время пребывания в Баку?

О твет: Идея о том, что европейским депутатам будут предоставлены специальные телефоны и ноутбуки в целях кибербезопасности перед их визитом в Азербайджан, звучит довольно абсурдно. Не потому, что власти Азербайджана невиновны в кибершпионаже — вовсе нет, поскольку такие практики применяются практически всеми правительствами мира. Проблема здесь в том, что кибершпионаж не требует физического присутствия; такие операции проводятся онлайн, через интернет. Таким образом, азербайджанским хакерам или государственным органам не нужно, чтобы депутаты находились в Баку, чтобы взломать их аккаунты или электронную почту. Мы видим похожие случаи в США, где китайские хакеры, как сообщается, взломали сети США и подслушали телефонные звонки адвоката Дональда Трампа. Поэтому местоположение в этом контексте не имеет значения. Хотя европейские депутаты могут утверждать, что кибервторжения сложнее в Европе из-за надежных мер кибербезопасности, даже США с их передовыми системами сталкиваются с такими нарушениями. На мой взгляд, это обвинение больше похоже на попытку критиковать Азербайджан, отражая нынешние напряженные отношения между Азербайджаном и Европой. Похоже, это случай политического давления.

Вопрос: Что означают эти заявления против Азербайджана?

Ответ: Как я уже упоминал, эти заявления соответствуют нынешним напряженным отношениям между Азербайджаном и Европой, которые переживают один из самых сложных периодов. Европейский союз даже рассматривает возможность сокращения своего сотрудничества с Азербайджаном в нефтегазовом секторе. Хотя об этом прямо не говорится, навязанные условия явно не соответствуют интересам Азербайджана. Позиция, занятая Баку, также играет здесь свою роль, в частности, его растущая связь с Россией и необоснованные заявления против европейских стран и ЕС. Такие популистские заявления, направленные на внутреннюю аудиторию, только ухудшают и без того холодные отношения и углубляют раскол. Кажется очевидным, что Баку выбрал Россию своим стратегическим партнером, что ставит Азербайджан в особое положение в контексте отношений ЕС-Россия. Нарушения прав человека в Азербайджане также являются фактором, но эти вопросы вторичны. Главным стратегическим вопросом является союз Азербайджана с Россией.

Вопрос: Нет ли здесь некоторого преувеличения? В конце концов, COP29 была запланирована в Азербайджане с согласия европейских стран, представленных этими депутатами. Если они были так обеспокоены, почему они согласились провести мероприятие в Азербайджане?

Ответ: Преувеличение, безусловно, есть, и я бы сказал, что это больше, чем просто преувеличение — оно отражает предвзятое отношение. Само обвинение беспочвенно и смехотворно, как будто они искали любой повод, чтобы выступить с негативным заявлением. Как вы отметили, COP29 была запланирована с их согласия, однако теперь они пытаются представить мероприятие в негативном свете, возвращаясь к вопросу кибербезопасности, когда не нашли никаких других недостатков. Это смехотворное и необоснованное утверждение, и в конечном итоге оно контрпродуктивно. Даже те, кто имеет ограниченные знания в области кибербезопасности, понимают, что представленные аргументы настолько слабы, что, вероятно, они исходят из совершенно других причин.

Как европейские, так и другие ведущие страны часто выбирают проведение таких мероприятий в странах, которые пытаются улучшить свое международное положение, представить себя как современные демократии или очистить свой имидж. Проведение таких мероприятий требует значительных расходов, и, похоже, они переложили это бремя на Азербайджан. С одной стороны, они называют это важным климатическим саммитом, посвященным глобальным экологическим проблемам, однако предпринимают такие абсурдные шаги.

Вопрос: Официальные лица в Азербайджане связывают эти заявления с победой страны в Карабахе.

Ответ: Власти, их пропагандисты и даже некоторые самопровозглашенные оппозиционеры, связанные с правительством, часто используют шаги, предпринятые против Армении, в качестве предлога. Это отвлекающий маневр, призванный перенаправить общественное мнение. Победа Азербайджана в Карабахе произошла четыре года назад. Европа вдруг вспомнила об этой победе четыре года спустя? Это так же абсурдно, как и европейские заявления. С обеих сторон — европейской и азербайджанской — существуют широко распространенные спекуляции вокруг COP29. Азербайджан только что освободил свои территории? Нет, реальная проблема в том, что Азербайджан фактически стал сателлитом России. Решения, принятые в России, копируются в Азербайджане. Отношения между Россией и Азербайджаном становятся все более многогранными и интенсивными, и публичные заявления открыто это признают. Европа считает, что Азербайджан связан с Россией, и к странам, которые считаются поддерживающими Россию, относятся соответственно — будь то Беларусь, Грузия или Азербайджан. Поэтому приписывать территориальным победам Азербайджана противодействие Европы является абсурдным утверждением.

Вопрос: Насколько уместно связывать климатическое событие, такое как COP29, с вопросами прав человека, карабахского конфликта и перемещения армян из Карабаха?

Ответ: На самом деле, если в деятельности страны, принимающей международное мероприятие, есть недостатки, то вполне нормально, что возникает такая критика. Проведение такого мероприятия выводит страну в центр внимания всего мира, создавая определенный имидж. Если есть политические заключенные, журналисты сажаются в тюрьму по ложным обвинениям, права и свободы человека игнорируются, коррумпированные чиновники продвигаются по службе, а военные генералы, замешанные в преступлениях, награждаются более высокими должностями, то эти вопросы действительно следует критиковать. Однако эксплуатация борьбы Азербайджана с сепаратизмом и его усилий по восстановлению территориальной целостности в контексте таких мероприятий равносильна политическим спекуляциям. Здесь, безусловно, есть элемент давления, предполагающий, что Азербайджан избегает мирного соглашения. Однако все прекрасно понимают, что Азербайджан избегает мирного соглашения, потому что его блокирует Россия. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто заявил, что нет необходимости торопиться с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Если такое заявление будет сделано публично, представьте, какие требования Россия выдвинет за закрытыми дверями. Более важный вопрос заключается в том, почему правительство Азербайджана действует под диктатом России, и ответ очевиден: 90% руководства Азербайджана составляют российскую пятую колонну. Но изображать это как подрывные действия государства или как нарушение прав другой нации под видом борьбы с сепаратизмом неправильно. Какая европейская страна терпит сепаратизм? Мы видели примеры в Испании и Великобритании. Пусть они прекратят применять двойные стандарты. Что касается прав и свобод человека, я считаю эту критику полностью обоснованной.

Вопрос: Каковы ваши предложения Азербайджану по преодолению этого негативного имиджа?

Ответ: Для преодоления этого негативного имиджа Азербайджан должен, по крайней мере, начать предпринимать шаги по восстановлению верховенства закона в стране. К сожалению, мы видим обратное. Помимо международного имиджа, верховенство закона, восстановление судебной системы, защита прав и свобод человека имеют решающее значение для общественного доверия к государству. Это в первую очередь в наших собственных интересах. Пока существуют беззаконие, ложные обвинения, клевета и массовые аресты без надлежащего расследования, порой затрагивающие сотни людей, это подрывает сами основы азербайджанского государства. В этом контексте вопрос имиджа вторичен. Я искренне надеюсь, что будут предприняты шаги в этом направлении. Это не то, что нужно Европе, Америке или России, это то, что нужно Азербайджану и азербайджанскому народу. Это особенно важно для самого правительства Азербайджана, потому что закон и порядок являются механизмами регулирования всех отношений, в том числе между государством и его гражданами. Этого сейчас нет, и наибольший вред наносит подрыв доверия в отношениях государство-гражданин. Конечно, вопрос международного имиджа тоже присутствует, и формируется негативный имидж. Но это второстепенный вопрос. Мы видим, что этим вопросам не придается большого значения, критика, осуждение, даже санкции считаются второстепенными. Если мы стремимся к достижению национальной безопасности государства, то первоочередной задачей должно быть решение вопроса доверия между государством и его гражданами. Единственный способ сделать это — вернуть страну в правовое поле, так как, к сожалению, Азербайджан давно отошел от верховенства закона.