Канцлер Шольц не приедет на COP29 из-за политического кризиса в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 9 ноября, выразив сожаление в связи с тем, что он не смог присутствовать на саммите лидеров COP29 в Баку из-за текущей политической ситуации в Германии. Шольц подчеркнул поддержку Германией успеха климатической конференции COP29 и подтвердил приверженность своей страны достижению новых финансовых целей для климатических инициатив.

В ходе телефонного разговора президент Алиев подчеркнул роль Азербайджана как принимающей стороны и председателя COP29, подчеркнув усилия страны по содействию диалогу и предоставлению платформы для ориентированных на результат обсуждений.

Канцлер Шольц подтвердил поддержку Германией мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией, призвав обе стороны предпринять смелые шаги к примирению.

Президент Алиев отметил активную позицию Азербайджана в мирном процессе и подчеркнул, что рамочные принципы мирного соглашения были инициированы Баку. Он указал, что Армения продолжает сохранять конституционные претензии на территорию Азербайджана, задерживая процесс поздними ответами на проект соглашения. Несмотря на эти проблемы, Алиев заявил, что стороны близки к завершению документа и что переговоры возобновятся после завершения COP29.

Как отмечает Turan, по состоянию на 10 ноября 2024 года Германия сталкивается с политическим кризисом, вызванным распадом правящей коалиции. Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, что привело к выходу Свободной демократической партии (СвДП) из коалиции. Вице-канцлер Роберт Хабек подтвердил распад коалиции, состоявшей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и СвДП.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил готовность распустить Бундестаг и провести досрочные парламентские выборы, если правительство не получит вотум доверия.

Экономическая ситуация в стране остается сложной. Эксперты отмечают, что Германия может столкнуться с экономическими трудностями из-за политической нестабильности и возможных изменений в трансатлантических отношениях после победы Дональда Трампа на выборах в США.

В социальной сфере наблюдается рост популярности популистских партий среди выходцев из России, проживающих в Германии. Это вызывает обеспокоенность относительно интеграции мигрантов и политической стабильности в стране.

Таким образом, Германия находится в состоянии политической и экономической неопределенности, что требует принятия решительных мер для стабилизации ситуации.