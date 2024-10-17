Зеленский представил в Верховной Раде план победы , состоящий из пяти пунктов

Зеленский заявил, что Россия не стремится к честному миру, обвинив президента Владимира Путина в том, что он ищет только войны. «Мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась независимо от того, чего хочет Путин», — сказал он. Зеленский предупредил, что если Украина и ее партнеры не укрепят свою оборону, Россия может еще больше укрепиться в отказе от дипломатии.

Пять пунктов «Плана победы» охватывают геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре предназначены для реализации во время войны, а пятый — на послевоенный период. Ключевой особенностью является приглашение Украины в НАТО, которое, по утверждению Зеленского, будет противостоять агрессии России.

Второй пункт фокусируется на укреплении обороны Украины с помощью конкретного оружия и разведывательной поддержки, в то время как третий подчеркивает сдерживание с помощью секретного элемента, совместно используемого с ключевыми западными союзниками.

Четвертый пункт касается стратегического экономического потенциала Украины и предлагает заключить соглашение с США и их союзниками о совместной защите и инвестировании в критически важные ресурсы, что усилит санкции против России.

Пятый пункт, касающийся послевоенного периода, предусматривает использование военного опыта Украины для укрепления европейской безопасности, возможно, замену американских войск украинскими подразделениями в Европе.

По словам советника Зеленского Михаила Подоляка, в секретных приложениях подробно описаны возможные удары по территории России, включая уничтожение логистики и ключевых объектов противника.