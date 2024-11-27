Создание в 2005 году национального парка Шах-Дили было ошибкой: он заменил заповедник, защищавший тюленей и чаек

Одним из ярких моментов недавно завершившейся COP29 стала демонстрация защитников морских млекопитающих, которые продемонстрировали на Бакинском бульваре копию кита в натуральную величину. Участники поливали копию водой из шлангов, привлекая внимание к конференции ООН по критической проблеме охоты на китов.

Хотя в Каспийском море не обитают киты, здесь обитает каспийский тюлень (Phoca caspica), занесенный в Красную книгу исчезающих видов. Жители Азербайджана часто видят, как их тела выбрасывает на берег после штормов. По словам азербайджанского зоолога Тариэля Эйбатова, директора Музея естественной истории, Каспийское море ежегодно выбрасывает около 2000 туш тюленей на северные берега Азербайджана. Сообщается, что ситуация хуже в российском и казахском секторах, где показатели смертности тюленей еще выше. Недавняя экологическая катастрофа подчеркнула актуальность проблемы: с 24 октября по 13 ноября 2024 года в Мангистауской области Казахстана было обнаружено 1034 мертвых тюленя вдоль побережья Каспия. Эксперты предполагают, что причиной гибели могли стать природные явления, в том числе выбросы газа в результате подводных землетрясений.

Недавно Тариэль Эйбатов посетил конференцию «Каспийский тюлень: индикатор здоровья экосистемы Каспия» в Махачкале, организованную российским Каспийским институтом биологических ресурсов. Эйбатов поделился своими мыслями с информационным агентством Turan .

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Turan: Отдыхающие на побережье Каспия часто сообщают о том, что видели туши тюленей, выброшенные на берег после штормов. Насколько это явление значимо для популяции тюленей? Какова тенденция размножения этих животных?

Тариэль Эйбатов: В 2024 году мы провели мониторинговое исследование каспийских тюленей в азербайджанском секторе Каспийского моря. Круглосуточное наблюдение проводилось визуально с использованием мощных биноклей и приборов ночного видения. Увиденные тюлени документировались с помощью фото и видео. Первые тюлени были замечены в водах северного азербайджанского Каспия в районе Яламы 28 марта, что ознаменовало их типичную весеннюю миграцию.

12 апреля тюлени были замечены вокруг островов Абшеронского архипелага, таких как Большая Плита, Малая Плита и Колтуш, с вертолетов и по сообщениям рыбаков. С 19 февраля по 7 июля мы проводили мониторинг центральной части азербайджанского сектора Каспия, простирающегося до границы с Туркменистаном. В январе, феврале и начале марта тюленей не наблюдалось; первые наблюдения в этих районах произошли 18 апреля. Всего за период судового мониторинга было зарегистрировано 302 тюленя: 78 в апреле, 65 в мае и 159 в июне, при максимальном дневном подсчете 25 особей.

Тюлени обычно передвигаются в одиночку или небольшими группами по 2-3 особи. За весь период наблюдений мы не обнаружили ни одной плавающей туши. В среднем на каждые 5-6 квадратных километров приходилось по одному тюленю.

Ежегодные воздушные съемки в северной части Каспия показывают, что популяция составляет не менее 200 000 тюленей, и ежегодно рождается около 60 000 детенышей. Однако уровень смертности молодых особей и количество тюленей в пострепродуктивной фазе остаются неизвестными. Наше исследование подтвердило плотность распределения около одного тюленя на 5–6 квадратных километров весной, летом и осенью 2024 года. Это говорит о постепенном восстановлении и стабилизации популяции.

Ключевыми факторами, способствовавшими этому улучшению, стали сокращение использования пестицидов и значительное сокращение — в 15 раз — популяции инвазивного гребневика Mnemiopsis leidyi благодаря появлению хищного гребневика Beroe ovata в 2020 году. Кроме того, популяции основных видов добычи тюленей, таких как анчоусы и бычки, увеличились из-за снижения промысловой нагрузки на эти виды.

Резкое сокращение незаконного прибрежного рыболовства в водах Азербайджана также привело к уменьшению количества туш тюленей, обнаруживаемых в рыболовных сетях, особенно недавно погибших особей.

Turan: Почему ситуация с популяцией тюленей более тревожная в секторах Каспия, принадлежащих другим странам?

Тариэль Эйбатов: Тюлени находятся под защитой во всех прикаспийских странах, а их охота полностью запрещена. Тем не менее, незаконная охота на тюленей продолжается в Дагестане. Причины увеличения количества туш тюленей в прибрежных водах России до конца не изучены, но количество погибших там тюленей в 2022 году достигло 10 000.

За последние 30 лет уровень воды в Каспийском море упал на 2,5 метра, что привело к потере около трети площади поверхности северного Каспия, включая ключевые места кормления и размножения. Изменение климата еще больше ухудшило условия, особенно в северном Каспии, где качество льда ухудшилось. Образование льда необходимо для размножения и линьки тюленей, а отсутствие стабильного льда привело к переполнению и давлению на оставшихся ледяных платформах, что привело к гибели молоди.

Если температура продолжит расти, тюлени, возможно, больше не смогут размножаться на льду, что заставит их адаптироваться к наземному размножению. Такое поведение уже наблюдалось; например, в конце 20-го века тюлени интенсивно размножались на острове Огурчалы в Туркменистане и в небольших количествах на косе Шахова в Азербайджане.

Turan: Какие срочные меры необходимы для спасения тюленей на Каспии?

Тариэль Эйбатов: Палеонтологические исследования показали, что этот вид существует уже 1–1,5 миллиона лет, начиная с отложений апшеронского плейстоцена. Ископаемые останки были найдены в Азербайджане, Иране, России и даже Грузии. Археологические данные свидетельствуют о том, что неандертальцы на территории современного Ирана и кроманьонцы в Гобустане употребляли в пищу тюленей с голоцена и до наших дней.

До конца 20 века тюлени подвергались интенсивной охоте в экономических целях. В некоторые годы число убитых тюленей превышало 200 000, в результате чего популяция резко сократилась с 1 миллиона в 1989 году до всего лишь 100 000–150 000 к 2000 году. Антропогенные факторы привели к почти полной потере мест размножения в Азербайджане и Туркменистане в 20 веке.

Недавние улучшения наблюдаются из-за падения уровня воды в Каспийском море, что привело к образованию новых островов и расширению существующих, что создает потенциальные новые места обитания для тюленей. Исходя из этих событий, острова Апшеронского архипелага следует объявить строго охраняемыми заповедниками, что восстановит утраченные места размножения.

Создание в 2005 году национального парка Шах-Дили было ошибкой; он заменил заповедник, защищавший тюленей и чаек. Теперь там не осталось ни тюленей, ни чаек. Одной из самых эффективных мер по защите тюленей является запрет человеческой деятельности в местах их обитания. К сожалению, эти районы сейчас переполнены посетителями, транспортными средствами и туристами. Крайне важно восстановить строгий контроль над этими зонами и запретить доступ людей. Кроме того, необходимо ограничить судоходство вблизи островов, где линяют и восстанавливаются тюлени.

Планируется создать центр реабилитации тюленей и образовательный центр на Апшеронском полуострове. Центр будет включать в себя лекционный зал для обучения молодежи, рыбаков и прибрежных общин вопросам сохранения тюленей.

Более широкие экологические проблемы

Российские ученые указывают на выбросы подводного газа во время землетрясений как на существенную причину смертности тюленей, которые образуют токсичные воздушные карманы, в которых животные задыхаются. Кроме того, эпидемия Morbillivirus (вирус собачьей чумы) опустошила популяции тюленей, вызвав серьезные повреждения органов. Сельскохозяйственные загрязнители, включая гексахлоран, еще больше ослабляют иммунитет тюленей. Эти токсины накапливаются в жире тюленей, который имеет решающее значение для выживания во время их северной миграции, но также способствует бесплодию и снижению репродуктивного успеха.

Тюлени также сталкиваются с преднамеренными убийствами браконьерами в России, Туркменистане и Казахстане, где используется все животное. В Азербайджане на тюленей редко охотятся, но иногда их убивают из-за ложных представлений об их агрессии по отношению к пловцам.

Каспийский тюлень, единственное млекопитающее моря, классифицируется Международным союзом охраны природы (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения с 2008 года. В начале 20 века его популяция превышала 1,2 миллиона, но промышленное развитие и чрезмерная эксплуатация сократили это число вдвое к 1970-м годам. Сегодня борьба с потерей среды обитания, браконьерством и загрязнением имеет решающее значение для обеспечения выживания этого знакового вида.