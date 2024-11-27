Выставка Европейских костюмов

Делегация Евросоюза в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов ЕС организует первую выставку европейских национальных костюмов в рамках пятого выпуска фестиваля культурного наследия «FantazEU».

Цель выставки — познакомить азербайджанскую аудиторию с миром европейских традиционных костюмов, пришедших к нам сквозь века. Посольства Болгарии, Чехии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии представили свои национальные костюмы, которые отражают традиции разных исторических периодов, демонстрируют разнообразие и культурный опыт стран ЕС.

«Национальный костюм — это отражение истории нации. Он формируется под влиянием социально-экономических, культурно-исторических, природных и географических факторов. Именно поэтому национальный костюм становится источником для изучения культуры разных стран. Мы надеемся, что выставка поможет нашим азербайджанским посетителям узнать больше о национальной культуре и фольклоре стран-членов ЕС», — сказал посол ЕС Петер Михалко.

Выставка будет открыта для посещения бесплатно в Национальном музее истории Азербайджана имени Зейналабдина Тагиева (улица Гаджи Зейналабдина Тагиева, 4) с 11.00 до 17.00 с 27 по 30 ноября.

В программу фестиваля культурного наследия FantazEU также входит организация художественных выставок, мастер-классов по живому искусству, онлайн-экскурсий по городам стран ЕС и т. д. Актуальная информация о мероприятиях фестиваля FantazEU доступна на странице Facebook Представительства ЕС в Азербайджане https://www.facebook.com/EUDelegationtoAzerbaijan/.

Совет по искусству Азербайджана оказывает организационную поддержку в рамках контракта, финансируемого Представительством Европейского Союза в Азербайджане.