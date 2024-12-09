Неравенство богатства: в контексте демократии и диктатуры

Недавно в мире рухнул еще один диктаторский режим. Правительство президента Сирии Башара Асада было свергнуто, и он бежал из страны. Столпы диктатуры — Россия и Иран — приняли Асада.

Запад, включая США, имеет интересы в этом регионе, и весьма вероятно, что развитие событий будет продолжаться в том же духе. Как показывает современная политическая история, США, придерживаясь своей миссии, изначально соглашаются на «авторитарное государство», ссылаясь на невозможность демократического перехода. Затем они создают сценарий «несостоявшегося государства» и в конечном итоге начинают сотрудничать с «управляемыми племенами». Я считаю, что этот же сценарий будет продолжаться в Сирии без изменений, как и в других частях восточного мира. Это порочная политика, которая бросает тень на западные демократические ценности, особенно во главе с США, под видом «западных прагматичных интересов».

Было выявлено, что диктатор Асад владеет движимым и недвижимым имуществом стоимостью 10 миллиардов долларов, что эквивалентно семилетнему государственному бюджету Сирии. Непропорциональное распределение богатства такого масштаба в судьбе нации является поистине национальной трагедией. Парадоксально видеть, как один человек обладает большим богатством, чем семилетний государственный бюджет страны.

Говоря о распределении доходов, это неравенство (измеряемое индексом Джини) выходит за рамки национальных границ, влияя на мир в глобальном масштабе. Согласно отчету о мировом неравенстве 2022 года ( источник ), глобальное неравенство доходов и богатства значительно растет.

Сначала давайте рассмотрим реальную картину глобального неравенства доходов. Согласно паритету покупательной способности (ППС), 10% самых богатых людей мира владеют 52% мирового дохода. Между тем, на половину населения мира приходится всего 8% мирового дохода.

Глобальное неравенство богатства отражает это неравенство. Самые богатые 10% владеют 76% всех мировых активов, в то время как половина населения мира (50%) контролирует всего 2%.

Для сравнения: доход 10 самых богатых людей мира превышает совокупный доход 3,1 миллиарда человек.

Индекс Джини в мировой экономике

Многие факторы способствуют неравенству доходов, одним из которых является быстрый темп глобализации. Исследования показывают, что глобализация усугубила неравенство доходов между странами. Одновременно с этим технологический прогресс и цифровая революция быстро увеличили доходы компаний ИКТ, при этом страны с развитыми цифровыми и технологическими возможностями получили значительное преимущество.

Влияние демократии на неравенство доходов

Природа политических режимов играет решающую роль в неравенстве доходов. В странах с дефицитом демократии неравенство доходов и богатства имеет тенденцию к быстрому росту. В странах, где демократические институты сильны и ресурсы не сосредоточены в руках элиты, доходы распределяются относительно более справедливо. Короче говоря, демократия смягчает неравенство доходов, тогда как авторитарные и диктаторские режимы его усиливают.

Однако это не означает, что демократические государства достигают идеально справедливого распределения доходов. Например, 45 лет назад в такой демократии, как США, верхний 1% контролировал 9,4% национального дохода (1980). К 2015 году эта доля выросла до 19,6%. Регулирующая политика государства не могла стерилизовать неравенство доходов. Положительная сторона, однако, заключается в том, что в таких демократиях богатство накапливается не за счет эксплуатации государственных ресурсов, а за счет растущего влияния бизнес-элиты.

Напротив, доходы и богатство в диктаторских режимах сосредоточены в руках правящей власти и ее приближенных. В этой аномалии и заключается настоящая проблема.

Рост неравенства доходов в конечном итоге приводит к бедности. Страны, страдающие от крайней бедности, часто имеют жесткие авторитарные или диктаторские режимы. В таких режимах богатство быстро концентрируется в руках горстки семей, что способствует коррупции и плохому управлению.

За последние 15 лет демократический прогресс в мире замедлился. Логично, что рост коррупции можно отнести к неудачам в демократических процессах. По данным Freedom House , в 2005 году 46% населения мира проживало в странах, классифицируемых как свободные с точки зрения прав человека и политических свобод. К 2021 году этот показатель снизился на 20%. Напротив, доля людей, живущих в «несвободных» условиях, выросла с 18% в 2005 году до 41,3% в 2021 году. Процессы последних 20 лет в глобальном масштабе представляют собой фазу обратного отсчета для демократизации.

Прогрессивные личности и мировые державы должны понять, что у человечества нет спасения, кроме демократии. Даже диктаторы должны это признать. Ни один диктатор не верит, что он может стать следующей жертвой. Диктаторы полагают, что избегание ошибок своих предшественников спасет их от падения. Однако такие крахи происходят не из-за политических ошибок, а потому, что управление становится невыносимым. Терпеть диктатора и диктатуру в течение длительного периода просто невозможно. Это лишь вопрос времени — некоторые диктаторы живут дольше других.

Но, в конце концов, их всех ждет одна и та же участь: необратимый ад или архивы истории.